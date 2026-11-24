Horas después de ser ratificado por una aplastante mayoría del 99,5 % de los socios compromisarios en Valdebebas, Rafael Nadal vivió el pasado sábado su puesta de largo como directivo en el palco de honor del Santiago Bernabéu.

🚨💣 Lo de Rafa Nadal es de otra dimensión. Florentino Pérez lo presenta y toda la Asamblea se levanta para ovacionarlo. Una ovación interminable que no cesa hasta que se sienta a su lado. Dos gigantes en la misma imagen 🤍🍿 pic.twitter.com/lLLbtuRk7Q — Manu90Minuti (@mjss10) November 21, 2026

Rafa Nadal asciende ya a la derecha de Florentino Pérez. #realmadrid pic.twitter.com/SXo7sCAQgM — Alberto Martínez (@super_martinez) November 21, 2026

Lo que debía ser una noche de estreno institucional tranquilo acabó convirtiéndose en una montaña rusa de emociones que dejó detalles inéditos lejos del foco principal de la realización televisiva durante la agónica victoria por 2-1 ante un gran Celta.

كواليس اليوم الأول لرافا نادال pic.twitter.com/klMhDSojvN — محمود مجيد 2 🌍⚽️ (@MMajeedSX) November 23, 2026

Nadal acudió a su estreno acompañado de su mujer, Xisca Perelló, y de su hijo, Rafa Jr., de cuatro años. El pequeño, vestido con la camiseta blanca, se convirtió en el auténtico protagonista de la zona VIP.

رافاييل نادال سعيد في البرنابيو 😁🤍 pic.twitter.com/pwXTLEcgXu — مؤيد| RM (@moayad9KM) November 21, 2026

Antes incluso de que rodara el balón, el extenista manacorí protagonizó una de las imágenes más entrañables de la jornada al bajar a pie de campo, enfundado en su traje y corbata de directivo, para jugar unos minutos con el balón sobre el césped junto a su hijo.

Rafa Nadal y Rafa Nadal Jr. disfrutan del Bernabéu jugando al fútbol tras la remontada del Madrid al Celta Así cierra el balear su primer día como nuevo directivo del Real Madrid @abc_es pic.twitter.com/HA3drh4jFG — Rubén Cañizares (@Ruben_Canizares) November 21, 2026

Una vez iniciado el encuentro, el nuevo directivo sufrió como un aficionado más. El tempranero gol de Pablo Durán en el minuto 6 congeló el gesto del balear, que vivió con visible inquietud el atasco del equipo de José Mourinho.

Uno de los momentos más comentados en el entorno del palco ocurrió al borde del descanso: cuando Kylian Mbappé envió por encima del larguero el penalti que pudo significar el empate, Nadal no pudo contener su frustración y se llevó instintivamente la palma de la mano a los ojos, lamentando la ocasión perdida mientras intercambiaba impresiones con su esposa. Antes del pitido inicial, el extenista también mostró su lado más institucional al sumarse con un respetuoso aplauso de pie al emotivo homenaje tributado a la familia del fallecido futbolista Jesús de Miguel.

👏🏽 El recuerdo a 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥, con sus familiares presentes, en la previa del Real Madrid-Celta en el Santiago Bernabéu.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/SRpwyTSVaj — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 21, 2026

La contención propia de su nuevo cargo saltó por los aires en el tramo final. Tras el empate de Jude Bellingham en el minuto 66, el Bernabéu empujó hasta que el revulsivo Carlos Espí cazó un rechace en el minuto 85 para firmar el definitivo 2-1.

En ese instante, el protocolo desapareció por completo en la fila de directivos: Nadal saltó de su asiento con los brazos en alto, desatando una euforia contenida durante casi todo el partido, y se fundió en un largo y cariñoso abrazo con su hijo Rafa Jr. y con Xisca Perelló. Una celebración espontánea que reflejó a la perfección las palabras que el propio tenista había pronunciado esa misma mañana en la Asamblea: que el madridismo es un sentimiento que se transmite de padres a hijos.