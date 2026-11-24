Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, dimitió este martes como vicepresidente primero de LaLiga, cargo que ocupaba desde febrero de 2020, durante la Asamblea General celebrada en Madrid.

Fuentes de la Asamblea confirman la dimisión de Gil Marín, una semana después de que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, apoyara la denuncia presentada por la Unión Europea de Clubes (UEC) ante la Comisión Europea, contra el acuerdo entre la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos de Fútbol (EFC), de cuyo ejecutivo forma parte el dirigente del Atlético.

Para la UEC, dicho acuerdo viola las normas comunitarias de libre competencia. Según diversos medios, el motivo de la renuncia de Gil Marín responde a una supuesta financiación por parte de LaLiga de la Unión de Clubes Europeos (UEC) superior a un millón de euros.

Desde el Atlético de Madrid también confirmaron la dimisión, al alegar que Gil Marín desempeña otros cargos relevantes en el fútbol europeo, como miembro del comité ejecutivo de la UEFA y la EFC, lo cual hace cada vez más difícil compatibilizar su agenda y responsabilidades.

Destacaron también que con su decisión, el consejero delegado del Atlético de Madrid quiere prevenir, además, posibles conflictos de interés derivados de su presencia en estos órganos ejecutivos.

El pasado martes, Tebas apoyó en Bruselas la denuncia presentada un día antes por la UEC ante la Comisión Europea, al considerar que el acuerdo entre la UEFA y la EFC viola las normas comunitarias de libre competencia.

"Han tardado para mí un poco, pero tenían que hacerlo", dijo Tebas en la cita anual de la UEC, donde calificó la reclamación como "un paso importante".

La UEC entiende que el pacto entre la EFC -antigua Asociación de Clubes Europeos (ECA)- y la UEFA otorga a los grandes equipos una influencia desproporcionada sobre el acceso a las competiciones europeas, el calendario y el reparto de ingresos.

El organismo anunció que había presentado una reclamación formal ante el Ejecutivo comunitario y el asesor jurídico de esa asociación que agrupa a 138 clubes profesionales de 25 asociaciones nacionales y antiguo abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Miguel Poiares Maduro, sugirió que si Bruselas no reacciona, el asunto podría llegar a los tribunales.

Los clubes españoles que forman parte de la UEC son CA Osasuna, Granada CF, UD Las Palmas, Albacete Balompié, Real Valladolid CF, Real Oviedo, Levante UD, SD Eibar, CD Leganés, Burgos CF, SD Huesca, CD Tenerife y CD Castellón.