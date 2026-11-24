El Real Oviedo entrenó el lunes en la ciudad deportiva del Betis tras la derrota ante el Córdoba y regresará al trabajo el miércoles, con el club inmerso en un clima social muy agitado y a pocas horas de la junta de accionistas.

Día de descanso para el Real Oviedo de Raúl, que sigue sin saber lo que es la victoria tras sumar dos derrotas consecutivas, primero en el debut ante el Girona en casa y después, este domingo, con un 3-0 en el Nuevo Arcángel ante un Córdoba que se mostró muy superior al equipo carbayón.

Los azules, que entrenaron el lunes en la ciudad deportiva Rafael Gordillo, hogar del Real Betis, regresarán al trabajo el miércoles en El Requexón, en horario vespertino; Raúl y su cuerpo técnico tendrán cinco entrenamientos antes de recibir el lunes (Carlos Tartiere, 20:30 horas) al Celta Fortuna.

El ambiente social está muy caldeado y anoche el grupo Symmachiarii, el más activo del Carlos Tartiere, colocó una pancarta en las oficinas del Real Oviedo del estadio azul en la que se podía leer "Pachuca, ya no tenéis crédito", en relación a la gestión del club azul que el conglomerado mexicano que preside Jesús Martínez lleva a cabo desde el verano de 2022.

La Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo también ha hecho público su malestar y en una nota compartida en sus redes sociales afirma estar "cansados de decisiones que no representan a este escudo, de una gestión que genera cada vez más desconfianza y de una directiva que no está dando las respuestas que la afición merece".

Este miércoles, a partir de las 17:00 horas y en el Auditorio Príncipe Felipe, se celebrará la junta general de accionistas, donde el Real Oviedo aprobará gracias a su mayoría accionarial unas cuentas que revelan casi 7 millones de euros de beneficio, aunque se espera que en el turno de ruegos y preguntas parte de la afición azul tome la palabra.

Al término de la jornada 15 en Segunda División, el Real Oviedo ocupa la undécima posición, suma 21 puntos y está a tres de los puestos de playoff y a doce del ascenso directo.