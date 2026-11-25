LALIGA ha celebrado su Asamblea General Ordinaria, en la que los clubes han analizado y sometido a votación secreta las cuentas anuales consolidadas correspondientes a la temporada 2025/26, así como los presupuestos de ingresos y gastos para la temporada 2026/27.

El proyecto de presupuestos para la temporada 2026/27 ha recibido el respaldo de 39,7 votos a favor, lo que supone un 88% de apoyo, con 1 abstención y 4,3 votos en contra. Por su parte, las cuentas anuales de la temporada 2025/26 han sido aprobadas con 39,7 votos a favor, lo que representa un 88% de respaldo, 2,1 abstenciones y 3,2 votos en contra. El proceso de votación en las Asambleas se realiza mediante un sistema electrónico secreto, garantizando así la independencia y libertad de decisión de cada club.

El respaldo expresado por casi la totalidad de los clubes a las cuentas y a la planificación económica para la presente temporada, en voto secreto, indica la unidad existente en torno a la actual gestión y a un modelo continuado que sus responsables defienden que persigue el crecimiento sostenible y responsable del conjunto de la competición.

La sesión ha contado además con la presencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en una nueva muestra del clima de colaboración y unidad institucional entre las principales organizaciones del fútbol español, así como de la voluntad de seguir trabajando conjuntamente en beneficio de los clubes y del conjunto del fútbol español.