José Mourinho ha dicho que no ha tenido problemas con el vestuario del Real Madrid y defiende que la ambición colectiva del equipo está por encima de los intereses individuales. En la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra el Alavés en el Bernabéu, correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga, el entrenador también descartaba movimientos en el mercado de enero y ha pedido centrar la atención en el encuentro frente a los babazorros.

"Hasta ahora no he tenido ningún problema con el vestuario", ha dicho. Mourinho reconoce que siempre puede haber gestos de descontento entre quienes quieren jugar, pero sostiene que, si aparece algún conflicto, el propio grupo está preparado para resolverlo. "El objetivo colectivo va a superar las 'caritas' del egoísmo natural que cada jugador de fútbol tiene", resumió.

Sin rivalidad entre Vinícius y Diomande

El técnico niega que exista competencia entre Vinícius y Yan Diomande y atribuye esa interpretación a quienes siguen al equipo desde fuera. Según Mourinho, uno de los avances más importantes de los últimos meses ha sido que el vestuario funcione como un grupo. Si cualquiera de los dos marca, apunta, el gol será del Real Madrid y no servirá para alimentar comparaciones internas.

También defiende la evolución de Vinícius y la relación del brasileño con sus compañeros. Para Mourinho, el respaldo del grupo al delantero se ha mantenido incluso en etapas de críticas y rendimiento irregular. "La cosa más difícil es que el grupo te quiera, independiente de tu rendimiento", señalaba. A su juicio, Vinícius demuestra compromiso con el club y con sus compañeros, y ahora está en condiciones de ayudar al equipo.

Mourinho se refirió asimismo a los minutos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, muy superiores a los de otros jugadores. Aclara que su protagonismo no responde a sus nombres, sino a su rendimiento, que considera difícil de igualar. Aun así, dice que ambos están sujetos a las mismas decisiones que el resto de la plantilla. Si alguno acaba en el banquillo y no está satisfecho, añadió, el entrenador no puede evitarlo. "El ego será siempre secundario en relación a los objetivos", afirmó.

"No quiero a nadie" en enero

El entrenador cierra la puerta a posibles incorporaciones y salidas durante el mercado invernal. Asegura que no hay ningún futbolista al que quiera apartar y que tampoco desea fichajes. "Puerta cerrada por los dos lados", dijo, al describir una plantilla con la que está satisfecho.

Sobre el próximo rival, Mourinho destaca el trabajo de Quique Sánchez Flores y la identidad que, a su juicio, ha adquirido el Alavés. Pese a su aprecio por el técnico rival, insistió en que su prioridad es ganar el sábado. Cada punto perdido en Liga puede resultar decisivo y el equipo también necesita sumar en la Champions para evitar la ronda de play-off. La posibilidad de luchar por el título europeo le parece todavía lejana: quedan meses y muchos factores pueden cambiar antes de las eliminatorias.

El portugués asume además la responsabilidad por los partidos en los que el Madrid no ha empezado bien, aunque recordó que en otros encuentros el equipo resolvió pronto y en algunos perdió el control al final. "Nos falta esta consistencia de empezar y terminar bien", reconoce. Así, ha contado que preguntó a algunos jugadores por esos altibajos y bromeó con la respuesta: si arrancan mal, le dan "adrenalina" y le obligan a intervenir desde el banquillo.

También elogió la maduración de Dean Huijsen, a quien dirigió en la Roma. Considera que la experiencia en la Premier League y el aprendizaje junto a defensas como Rüdiger y Konaté han contribuido a su crecimiento. No obstante, evitó los elogios excesivos: dijo que el central sigue siendo joven y que demasiados halagos podrían perjudicarle.

Las anécdotas

No dudó en reconocer Mourinho que "el superordenador de la IA es una mierda", después de que éste haya dado a los blancos un 10,69% de opciones de ganar la Champions, además de acabar la comparecencia con un saludo a su primo periodista, presente en la sala de prensa, con el que aseguró que no puede hablar porque "se ha cambiado a un grupo que me trata muy mal".

🤣 MOMENTAZO de MOURINHO con @marcosbenito9 por las ELECCIONES: 🇪🇸 "¿Alguno en la mesa electoral? Si NO TENEMOS ESPAÑOLES". pic.twitter.com/RRoHNRQNeP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 27, 2026

Uno de los mejores momentos fue cuando le preguntaron por las elecciones generales de este domingo. El luso dijo que en el Real Madrid "no tenemos jugadores españoles, solo tres o cuatro", por lo que, a su juicio, no habrá problema con ninguna mesa electoral.