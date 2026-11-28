El Real Madrid ha aprendido esta noche que no todas las remontadas llegan a tiempo. Después de diez victorias consecutivas, el equipo de José Mourinho ha caído por 1-2 ante un Alavés que convirtió el Bernabéu en un laberinto defensivo y resistió hasta el final. Los blancos empujaron, llegaron al área de Sivera y encontraron el gol de Mbappé —un golazo, por cierto—, pero nunca descifraron del todo el plan de Quique Sánchez Flores. La derrota dejó un final bronco, con Bellingham expulsado y el madridismo señalando al colegiado Soto Grado.

El Alavés se adelantó en la primera parte con un tanto de Toni Martínez, culminación de un contraataque nacido tras una pérdida blanca. Huijsen falló en la cesión hacia Courtois y el delantero aprovechó el regalo para regatear al portero y marcar, pese al desesperado intento de Konaté por sacar el balón bajo palos. Mariano Díaz, que regresaba al estadio donde jugó durante seis temporadas, recogió el rechace por si acaso y pidió perdón a la grada; el gol, finalmente, fue concedido a Toni Martínez.

💥 Toni Martínez 𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐨𝐧𝐨́. El delantero anotó el primer tanto de la victoria del D. Alavés tras la pérdida de balón de Dean Huijsen.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/K29avYltPi — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 28, 2026

Un muro que no cedió

Quique planteó el encuentro con cinco defensas y un bloque compacto, cargado de jugadores alrededor del área. El Madrid tuvo el balón y acumuló presencia en campo rival, pero no convirtió el dominio en ocasiones limpias. Sus mejores opciones aparecieron al filtrar pases hacia los desmarques, no en el asedio frontal que proponía el dibujo de los babazorros. El Deportivo Alavés defendió con orden, cerró los espacios interiores y obligó a los locales a buscar soluciones que no encontraban.

😳 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐡𝐚𝐦 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐯𝐨 𝐦𝐮𝐲 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 del gol con esta estirada.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/2MMH2Hnotg — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 28, 2026

La frustración se mezcló pronto con las protestas. El Madrid acabó la primera parte con un 75% de posesión, once remates —solo tres a puerta— y sin gol. Mourinho también vio una amarilla por sus reclamaciones. Al descanso retiró a Tchouaméni, como ya había hecho en el partido anterior, y dio entrada a Bernardo Silva y Diomande. La apuesta buscaba reproducir el ataque que había impulsado la remontada europea ante el PSV Eindhoven (5-1), pero el Alavés siguió cerrando todas las vías. Diomande lo intentó, dejando algún que otro destello de calidad, pero a la larga no fue el revulsivo que necesitaba el equipo.

Antes de que el Madrid pudiera instalarse con claridad en el área rival, el árbitro anuló un gol de Rebbach por un fuera de juego ajustado. Un golazo porque el argelino se sacó un trallazo espectacular ante el que nada pudo hacer Courtois. Fue una de las acciones que alimentaron el debate sobre Soto Grado, aunque la polémica más ruidosa llegó en el tramo final.

😡 El 𝐜𝐚𝐛𝐫𝐞𝐨 de Mou. El técnico portugués vio la amarilla por sus protestas y varios miembros del banquillo tuvieron que intervenir para calmarle.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/aCRpBaAd1h — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 28, 2026

El cambio que desconcertó al Bernabéu

Con el marcador aún en contra, Mourinho buscó más presencia ofensiva y mandó al campo a Carlos Espí. El sacrificado fue Arda Güler, decisión que fue recibida con silbidos por la parroquia merengue. El cambio sorprendió especialmente porque el turco es uno de los jugadores de la plantilla con más capacidad para poner centros al área, justo el recurso que podía hacer daño ante un rival tan encerrado. Y el golpe llegó en la jugada siguiente: Ángel Pérez hizo el 0-2 tras superar de nuevo a Huijsen, protagonista involuntario en los dos goles y que firmó un partido flojísimo.

Entonces sí despertó el Madrid. Vinícius pasó a la derecha, Diomande ocupó la izquierda y el equipo aceleró. Eso sí, Mbappé acortó distancias con un potente disparo desde dentro del área y el Bernabéu se enchufó a una remontada que parecía posible. Sivera y la defensa vitoriana, sin embargo, resistieron las acometidas y protegieron la ventaja con la misma disciplina que habían mostrado desde el inicio.

Bellingham, expulsado en plena protesta

La acción decisiva llegó cerca del final, cuando Bellingham cayó dentro del área en busca de un penalti. Soto Grado señaló inicialmente la pena máxima, pero revisó la jugada en el monitor y rectificó: no hubo penalti y el inglés recibió la segunda amarilla por simular, con la consiguiente expulsión. El madridismo cargó contra el arbitraje. La secuencia encendió aún más a una grada que reclamaba una última oportunidad para empatar, mientras Bernardo Silva también pedía penalti a la desesperada.

🟥 La 𝐝𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐦𝐚𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚 a Jude Bellingham. El árbitro anuló el penalti pitado sobre Bellingham y expulsó al inglés con doble amarilla por simulación.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/DLs4x3bDzp — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 28, 2026

No hubo esa oportunidad. El Alavés sostuvo el 1-2 hasta el pitido final y se llevó su tercera victoria consecutiva entre Liga y Copa. Para el Madrid, la derrota pone fin a una racha de diez triunfos seguidos y confirma que, esta vez, la presión y el empuje no bastaron. Los blancos llegaron una y otra vez al área de Sivera, pero chocaron con un plan defensivo sobresaliente y con su propia falta de recursos para abrirlo.

Ficha técnica

Real Madrid, 1: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Arda Güler (Carlos Espí, min. 60), Tchouaméni (Bernardo Silva, min. 46); Brahim (Diomande, min. 46), Bellingham, Vinícius; y Mbappé

Deportivo Alavés, 2: Sivera; Ángel Pérez (Youssef, min. 77), Tenaglia, Koski, Jonny, Abde Rebbach (Selu Diallo, min. 64); Pablo Ibáñez (Valentini, min. 64), Antonio Blanco, Denis Suárez (Guevara, min. 59); Toni Martínez y Mariano (Mañas, min. 77)

Goles: 0-1, min. 22: Toni Martínez. 0-2, min. 60: Ángel Pérez. 1-2, min. 69: Mbappé

Árbitro: César Soto Grado. Expulsó por doble amarilla (min. 75 y 89) al local Jude Bellingham. Amonestó con tarjeta amarilla al técnico del Real Madrid Jose Mourinho (min. 45+1), al local Konaté (min. 74) y a los visitantes Sivera (min. 74), Selu Diallo (min. 75) y Jonny Otto (min. 78).

Incidencias: partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Santiago Bernabéu ante unos 75.000 espectadores. Antes del inicio, Kylian Mbappé recogió el trofeo a mejor jugador de LaLiga del mes de octubre.