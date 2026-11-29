El FC Barcelona ha goleado por 1-5 al Deportivo de La Coruña en Riazor, en la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports. Raphinha, autor de un triplete en la segunda parte, fue el principal protagonista de una victoria que mantiene el pleno azulgrana a domicilio y afianza al equipo de Hansi Flick en el liderato. Lamine Yamal y Dani Olmo también marcaron para los visitantes, mientras que Aubameyang anotó el tanto local.

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El Barça regresaba a Riazor ocho años después y salió decidido a aprovechar el inesperado tropiezo sufrido anoche por el Real Madrid ante el Alavés en el Bernabéu (1-2). Con seis cambios respecto al partido de Champions ante el Sabah en Azerbaiyán, los azulgranas se adelantaron a los dos minutos, tras una acción iniciada por Lamine Yamal que descolocó a Leo Román y acabó con el balón en la portería.

El Deportivo reaccionó pronto. En el minuto 9, Pau Cubarsí controló mal un balón hacia atrás y Aubameyang aprovechó el error para superar a Joan García en el mano a mano. El delantero gabonés, antiguo jugador culé, devolvió la igualdad al marcador y dio impulso a los gallegos.

Olmo devuelve la ventaja al Barça

El Deportivo estuvo cerca de ponerse por delante antes del primer cuarto de hora. Bil Nsongo remató de cabeza un centro de Lorenzo Amatucci, pero Joan García despejó con una buena intervención. El Barça respondió en el minuto 20: Anthony Gordon desbordó por la izquierda y envió el balón al primer palo, donde Dani Olmo conectó un cabezazo que terminó en la red.

A partir de ahí, el conjunto visitante controló el juego y generó varias ocasiones para ampliar la diferencia. Lamine Yamal estuvo cerca de marcar con un disparo raso que, tras ser desviado por Leo Román, se estrelló en el palo. El portero deportivista también evitó los tantos de Raphinha y Cubarsí, este último con una parada al sacar el pie ante un remate de cabeza.

En el tiempo añadido de la primera parte, Pedri reclamó penalti por una posible mano de Aubameyang. El árbitro, Díaz de Mera Escuderos, consultó con la sala VAR y decidió no señalarlo. Tras el descanso, Gordon pidió otra pena máxima después de caer en el área ante Adrià Altimira, pero tampoco hubo penalti.

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Raphinha sentencia con tres goles

La respuesta del Barça llegó poco después. Lamine puso un centro que Raphinha remató cruzado para establecer el 1-3 y anotar su decimosexto gol de la temporada en Liga. El brasileño, que ya lideraba la clasificación de goleadores, tendría todavía tiempo para ampliar su cuenta.

En el minuto 58, Lamine Yamal volvió a marcar, pero el gol fue anulado por fuera de juego previo. El ritmo del encuentro bajó durante varios minutos y el Barça sufrió además la lesión de Frenkie de Jong, que tuvo que abandonar el terreno de juego.

El Deportivo intentó reducir distancias. Gordon obligó a Leo Román a estirarse para evitar el cuarto, pero, poco después, el británico volvió a participar en una jugada que acabaría en gol. Su disparo fue rechazado por la defensa y Raphinha recogió el balón en el área para marcar a placer en el minuto 83.

En el descuento, el brasileño completó su triplete. Lamine aprovechó una falta de contundencia de la defensa gallega y le sirvió el balón para que anotara a puerta vacía. Raphinha cerró así una actuación con goles de cabeza, con la izquierda y con la derecha.

El Barça sumó su cuarto triunfo liguero consecutivo y alcanzó los 39 puntos. Según el balance de la jornada, queda cinco por delante del Atlético de Madrid y seis del Real Madrid. El regreso a Riazor terminó con una goleada que refuerza el liderato azulgrana y confirma el gran momento de Raphinha.

Ficha técnica

Deportivo de La Coruña, 1: Leo Román; Altimira, Giménez, Loureiro, Quagliata (Mario Soriano, min.56); Mella, Amatucci (Diego Villares, min.70), Casadó (Luismi Cruz, min.70), Yeremay (Adama Traoré, min.56); Aubameyang y Nsongo Bil (Zakaria Eddahchouri, min.81)

FC Barcelona, 5: Joan García, Eric García (Christensen, min.65), Cubarsí, Gerard, Cancelo (Rodri, min.57); De Jong (Koundé, min.65), Pedri, Olmo (Gavi, min.57); Lamine, Raphinha y Gordon (Adeyemi, min.85)

Goles: 0-1, min.2: Lamine Yamal. 1-1, min.9: Aubameyang. 1-2, min.20: Olmo. 1-3, min.50: Raphinha. 1-4, min.83: Raphinha. 1-5, min.91: Raphinha

Árbitro: Isidro Díaz de Mera. Amonestó a Quagliata (min.23) por parte del Deportivo y a Cancelo (min.5) y Lamine Yamal (min.93) por parte del Barcelona

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga disputado en el estadio municipal de Riazor ante 30.793 espectadores