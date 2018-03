Un parapléjico australiano, a la conquista del Everest

Un australiano en silla de ruedas espera convertirse en el primer parapléjico que alcanza el campo base del Everest sin ayuda durante una ruta que piensa llevar a cabo esencialmente con la fuerza de sus manos.

Scott Doolan, de 28 años, se lanza este viernes a la conquista de la vertiente sur, del lado nepalí, a 5.364 metros de altura, generalmente accesible solo a pie y en helicóptero. Busca demostrar que se puede llegar a esta cumbre también en silla de ruedas.

Para tratar de conseguirlo, utilizará una silla concebida especialmente con ruedas todoterreno para recorrer los caminos transitables. Pero piensa utilizar principalmente sus manos con un amigo que le llevará las piernas, como en el juego infantil de la carretilla, explica.

"Saldré de la silla y mi amigo Matt me agarrará sujetándome por los tobillos, y caminaré con las manos", agrega.

Desde hace ocho meses, Doolan se entrena para este reto, con ejercicios musculares y cardiovasculares.

Pasó un tiempo en los senderos de las Montañas Azules en Australia, llevando una máscara que limita el aporte de oxígeno para ponerse en las condiciones de la altitud que le espera en el Himalaya.

El recorrido del campo base del Everest empieza en Lukla, a 140 km al este de Katmandú, y sigue una antigua ruta comercial que unía antaño Tíbet a Nepal. Una serie de puentes colgantes cruzan el río a lo largo del valle de Khumjung, antes de una dura pendiente hasta el campo base.

Los alpinistas escalan rocas a veces o nieve o barro, a una altura en la que el oxígeno empieza a escasear, lo que puede provocar dolores de cabeza y náuseas.

"No sé para nada cómo va a ser. Habrá seguramente algunos lugares por los que no podré pasar en silla de ruedas. Me bajaré y utilizaré las manos. Será probablemente la parte más difícil. Espera no tener mal de altura", dice.

"Supéralo"

Unas 5.000 personas realizan cada año el trek al pie del glaciar Khumbu -y tardan entre ocho y diez días-, según el ministro nepalés de Turismo. Doolan cree que necesitará el doble de tiempo para alcanzar su objetivo.

El australiano va en silla de ruedas desde los 17 años, cuando se fracturó la columna vertebral en un accidente de moto. Luego necesitó unos años para volver a hacer deporte. Pero eso le ayudó a tomar conciencia de su discapacidad, explica.

Posteriormente conoció a Matt Laycock, creador de la marca de ropa Apexgen, que se ha fijado la misión de sensibilizar sobre la salud mental y la discapacidad con el lema "Supéralo".

Fue Laycock quien le sugirió a Doolan la idea de convertirse en el primer parapléjico en llegar al campo base del Everest esencialmente por sus propios medios. La aventura, que cuesta 70.000 dólares australianos (44.000 euros, 55.000 dólares), incluyendo la silla de ruedas, está patrocinada por la empresa de Laycock.

Aunque inicialmente Doolan declinó la propuesta, pronto cambió de idea.

"Se puede hacer cualquier cosa si uno lo quiere realmente. Es lo que he aprendido hasta ahora. La imaginación es el único límite", concluye Doolan hablando del desafío que le espera.