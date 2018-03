Perico Delgado desvela por qué Induráin no quería compartir habitación con él

Miguel Induráin y Perico Delgado son dos de los ciclistas más importantes del deporte español siendo el primero el mejor de la historia con cinco Tours de Francia a sus espaldas. Los logró de manera consecutiva y para conseguir algo así siguió un método de trabajo basado en el esfuerzo, la disciplina y en muchas ocasiones en dietas específicas.

La dedicación de Induráin con su físico provocó más de una anécdota con sus compañeros y una de ellas tuvo lugar con Perico. En la biografía, "Indurain, la historia definitiva del mejor corredor del Tour de Francia", escrita por Alasdair Fotheringham, se relata un curioso cambio de habitación en una de las concentraciones del equipo Banesto.

Tour de 1991. Banesto junta en la concentración a Perico y Miguel. Un día, Delgado se encuentra en su habitación a otro ciclista porque Induráin había pedido el cambio.

"Le pregunté: 'Oye, ¿qué pasa con Miguel?' y me contestó: "Fui en busca de Miguel y le pregunté que había pasado y me respondió: 'Uf, Pedro, lo siento pero lo estoy pasando muy mal contigo en la habitación. Me haces sentir mucha hambre. Es cierto que Miguel debía controlar su peso, y figúrate, llega a la habitación después de la etapa y me encuentra allí atiborrándome con un bocadillo, una cerveza, unos pastelitos y tal vez suelto un gran eructo después, mientras que él solo toma un poco de muesli", comentó Perico Delgado.