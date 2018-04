- Agosto 2017: me rompo la triada de la rodilla izquierda y parcialmente la rótula. . - Septiembre 2017: me operan colocandome un ingerto y dos tornillos. El Doctor me dice que no iba a poder volver competir, sólo vida normal. . - Enero 2018: me vuelven a operar para extraerme los tornillos colocados dado a que me causaban más perjuicio que beneficio. . - Marzo 2018: volvemos a casa❤️ Mundial de Muay Thai Aitma-Imtf 2018 en Ayutthaya . Y digo volvemos porque he tenido detrás de mi un equipo de personas que sin ellos no hubiese sido posible, por eso este cinto es vuestro y sólo puedo decir GRACIAS 🙏🏽 #yohannalonso #ejercitoespañol #igc #mujeres #guardiacivil #thailand #muaythai #bangkok . . @helioms87 @marcelo_quebracoco @mambagym @academia_gesi @mirimarcos8 @wilburalonso @miriga17 @fisiomarleon @psicolombo @dmunoz22 @davicin_alvarez @damian_physique @delegadocadizigc Maestro Lek Muay Thai Euskadi Centro JJ Élite León @ . PATROCINADOR @staroil_carburantesplaza

