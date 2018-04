El presidente del pádel catalán utilizó a España para que Cataluña tuviera un "reconocimiento independiente"

Pere Hernández, presidente de la Federación Catalana de Pádel (FCP), montó este martes un circo mediático en Barcelona, compareciendo en la sede de la Unión de Federaciones Deportivas Catalanas (UFEC). Allí, el máximo dirigente del pádel catalán acusaba a la Federación Española (FEP), que preside el vasco Alfredo Garbisu, de presuntas irregularidades a la hora de forzar su destitución de dos cargos: primero como vocal de la Junta Directiva de la FEP y luego como vicepresidente de la internacional (FIP), en una decisión, esta última, que se hizo efectiva la semana pasada.

Para ello, Hernández sacó a la luz una carta enviada por Alfredo Garbisu al máximo dirigente de la FIP, el italiano Daniel Patti, explicándole por qué el catalán debía de ser relevado de su cargo en la internacional: por el apoyo explícito de Pere Hernández en la celebración de un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (en referencia al que tuvo lugar el pasado 1 de octubre), así como a la independencia de Cataluña de España".

Así pues, Hernández amenazó con llevar a la Federación Española a los tribunales, argumentando que su destitución "iba acompañada de una sanción que nunca ha existido"."Soy un hombre de deporte, miembro de la familia olímpica y nunca me he dedicado a hacer política", dijo el presidente del pádel catalán, cuya participación, en septiembre pasado, en la asamblea del mal llamado Comité Olímpico Catalán (COC) acabaría resultando clave en el apoyo que las federaciones deportivas catalanas dieron al referéndum ilegal del 1-O.

"Jamás nos informó de nada"

Horas después del show mediático organizado por Hernández, el presidente de la Federación Española ha atendido la llamada de Libertad Digital para dar su versión de los hechos. Según denuncia Alfredo Garbisu, el presidente de la FCP utilizó a la FEP como "trampolín", con el fin de mover hilos dentro de la Federación Internacional —en su calidad entonces como vicepresidente del organismo— para que Cataluña tuviera un "reconocimiento independiente" dentro del pádel mundial, y "en todo el tiempo que estuvo como representante de España en la FIP, jamás nos informó absolutamente de nada". "Ha actuado en todo momento de espaldas", denuncia Garbisu.

El máximo dirigente del pádel español asegura que, en el segundo semestre de 2016 —tras haber sido elegido como presidente de la federación en la Asamblea General Extraordinaria que tuvo lugar el 23 de juliode ese año—, su idea fue haber presentado a José Luis Amoroto (presidente de la Federación Madrileña de Pádel y vocal de la española) como representante de la FEP en la federación internacional. Sin embargo, Pere Hernández convenció a su entonces amigo Amoroto, primero, y luego a Garbisu, después, para que fuera él, y no el dirigente del pádel madrileño, quien representara a España en la FIP.

"La única forma de que una persona acceda a la FIP es siendo presidente de la federación española o que éste, en lugar de presentarse él, quiera presentar a otra persona. Y así fue cómo apostamos por Pere Hernández debido a su insistencia", relata Alfredo Garbisu a LD. "Si llego a saber que estuvo estuvo reuniéndose con el presidente de la FIP (Daniel Patti, que lleva en el cargo desde 2008) y quehabía intentado el reconocimiento independiente de Cataluña…", se lamenta el presidente de la federación española.

De ahí, debido a sus intereses políticos —por mucho que el propio Hernández lo niegue en rueda de prensa—, con un apoyo explícito al referéndum ilegal del 1-O y a la independencia de Cataluña, el dirigente catalán ha sido apartado tanto en la federación española como en la interernacional. "El tema es muy sencillo. ¿Dónde está la coherencia de apoyar la independencia mientras eres directivo de la Federación Española y representas a España en la Federación Internacional?", se pregunta Garbisu. "Si alguien lo entiende, que por favor nos lo explique", apunta el presidente de la FEP. "No es correcto politizar el deporte. El que quiera dedicarse a la política que lo haga, pero que no mezcle el deporte, y él, aunque diga que no lo ha hecho (…) Pido coherencia, lealtal y responsabilidad institucional. En el caso de Pere Hernández no he tenido ninguna de las tres", denuncia.

"El señor Hernández ha aparecido en los medios independentistas apoyando expresamente la independencia y un referéndum que era ilegal, y por eso fue destituido", explica un Alfredo Garbisu que igualmente ha querido explicar, en un correo electrónico remitido a Libertad Digital, los pasos dados para la destitución de Pere Hernández de sus cargos en las federaciones española e internacional.

"Lleva mes y medio amenazándome"

En cuanto a la amenaza de Pere Hernández de llevar a la Federación Española de Pádel ante los tribunales, Garbisu asegura: "Lleva mes y medio amenazándome con ir al juzgado y denunciar, y todavía no ha hecho nada. Si él entiende que tiene motivos, que lo haga. Pero lo que realmente quiere es ruido mediático, rodeándose de medios independentistas. ¡Es lo que hay!".

En este sentido, el presidente de la FEP aseguran que en su organismo hay "absoluta tranquilidad" porque "en esta vida con la verdad se va a todos lados". "Sentimos tener que perder el tiempo en estos temas políticos en lugar de lo que debemos hacer, que es trabajar por el deporte", se lamenta un Garbisu que, igualmente, recuerda que tanto él como José Luis Amoroto fueron amigos de Hernández por haber "trabajado en un proyecto de renovación entre todos. (Pere) Me estuvo persiguiendo tres meses para presentarme como presidente de la FEP, hasta que me arrancó el sí. Es un tema triste, pero es lo que nos ha tocado vivir", finalizó.

Los movimientos hacia la destitución de Hernández

Por su interés, a continuación reproducimos el texto remitido por Alfredo Garbisu a este medio en el que se informa de los movimientos institucionales dados en estos dos últimos años y que han acabado con la destitución de Pere Hernández de sus cargos de vocal de la Junta Directiva de la FEP y de vicepresidente de la FIP: