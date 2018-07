Tras atender a los medios de comunicación al término de la clasificación para el GP del domingo en Alemania, se ha reunido, como es costumbre, con la prensa en el edificio oficial de McLaren, donde también estaban algunos miembros del equipo, tal y como adelanta MARCA.

Ha sido en esos precisos instantes cuando ha soltado la bomba: no continuará en 2021 como piloto de Fórmula 1. La pregunta que le han lanzado tenía que ver con la incorporación de las nuevas llantas de Pirelli en 2021. "No lo sé. No es muy importante el perfil de los neumáticos. No estaré aquí en 2021, así que no me importa demasiado", aseguró quitándole la mayor importancia.

No es algo nuevo que Fernando Alonso y su futuro sean noticia, lo que sí que parece novedoso es que haya decidido señalar en el calendario su adiós definitivo. El asturiano tiene 36 años y llegado el día, estaría rozando los 40, así que, quizás, en su mente esté probar algún nuevo tipo de aventura.