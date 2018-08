Amarga polémica por una estelada en un torneo internacional de golf

Todo ocurrió en un torneo amateur internacional de golf en Escocia. Concretamente en el Eden Tournament, organizado por el prestigioso club Saint Andrews Links. Entre los participantes se encontraba Oriol Rocabruna, un catalán apasionado del golf que trabaja en Holanda, por lo que en la web del torneo le identifican como holandés.

Rocabruna, más preocupado, por lo que parece, por temas políticos que por su mejorable golf -quedó en el puesto 190 de los 240 participantes-, no le gustó que su nombre apareciera en la lista de participantes acompañado de la bandera española. Ni corto ni perezoso decidió cambiarla por una estelada. La decisión de Rocabruna no pasó desapercibida para el resto de participantes españoles. Uno de ellos, indignado, retiró la imagen catalana que acompañaba el nombre de Rocabruna. Esta acción se grabó en vídeo. Una imagen que se ha convertido en viral ya que el vídeo en cuestión ya lleva más de 65.000 reproducciones, 3.000 retuits y 3.700 me gusta.

Rocabruna echa balones fuera

Tras la polémica generada por el cambio de bandera, Oriol, en declaraciones al diario ABC, se defiende afirmando que "La bandera no la cambié yo, fueron unos amigos escoceses del torneo. Fue una broma".

Fuera cosa de sus amigos escocés o no, lo cierto es que la broma pareció no importarle mucho al bueno de Rocabruna. La chapa con la estelada junto a su nombre ahí seguía hasta que otro golfista decidió retirarla.