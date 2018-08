¿Qué fue de David Cal?

David Cal tiene el honor de ser el deportista español con más medallas olímpicas, en concreto cinco preseas conseguidas en sus tres participaciones. El gallego brilló con todo su esplendor en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas, especialista en canoa monoplaza en las distancias de 500 y 1000 m (C1-500 y C1-1000). Fue campeón olímpico en Atenas 2004​ y campeón mundial en 2007. Tras una carrera llena de éxitos, Cal anunció su retirada el 27 de marzo de 2015 .

Sus primeros meses tras colgar la canoa fueron complicados. Su cabeza y su cuerpo no se acostumbraban a no ir al río cada mañana, como hizo los 20 años anteriores, a entrenar. Le faltaba algo y la ansiedad se apoderó de él. Al principio, los amigos y la familia le arroparon. Las quedadas eran constantes. Pero fue pasando el tiempo, la gente que le rodeaba hacía su vida y David comenzó a sentirse desubicado. Era el momento de ponerse las pilas. Hacer algo nuevo con su vida y generar ingresos, ya que como el mismo reconoce, lo que ganó durante su carrera,, no le da para vivir. Por ello, decidió dar un giro radical. A pesar de tener una oferta de la Xunta de Galicia, decidió aceptar el proyecto que le presentó la Universidad Católica de Murcia. La UCAM le propuso gestionar todo lo referente con el deporte de la Universidad murciana. Era marzo de 2016.

David Cal cambió la canoa por la oficina

Dos años después, a sus 35 primaveras, David sigue con su vida de oficina. Trabaja de 8 a 14 y de 17 a 19:30. Para matar el gusanillo, además de llevar dos secciones de piragüismo, entrena a un grupo de 50 estudiantes con los que rema tres días a la semana. Ahora disfruta de unas merecidas vacaciones en su querida Cangas. Así es la nueva vida del español con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos.