El caso Colin Kaepernick que revoluciona el mundo del deporte

Colin Kaepernick ya no es un simple deportista. Para unos es un símbolo de la lucha por los derechos y la igualdad racial en EEUU. Para otros, el exquarterback de los San Francisco 49ers ha faltado el respeto a la bandera de uno de los países más patriotas que existen. En el primer grupo se posicionan muchos rostros conocidos del mundo del deporte y de la sociedad estadounidense como el también deportista Lebron James. En el segundo, muchos norteamericanos ofendidos por la presunta ofensa a la bandera y el más destacado, el presidente del país, Donald Trump.

¿Por qué Kaepernick se ha convertido en un hombre odiado o amado según el punto de vista elegido? La razón es simple: fue el primer jugador en hincar la rodilla durante el himno de EEUU en protesta por los abusos raciales en el país. Fue en 2016. A partir de ahí muchos se unieron a su causa y otros se posicionaron del lado que lideró Donald Trump.

El cambio sustancial en la situación de esta guerra ha venido de la mano de la marca deportiva Nike, que se ha posicionado del lado del jugador, el cual lleva sin equipo desde 2016. Trump llegó a sacar pecho debido a que ningún equipo quiso fichar a Colin por la situación en la que se había situado. Ahora, Nike ha lanzado varias campañas con Kaepernick como protagonista y el mundo del deporte se ha visto revolucionado por este apoyo. ¿Cuál ha sido la reacción de Donald Trump? Atacar a Nike.

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG!