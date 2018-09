Un triatleta alemán, vetado en un buffet libre por comerse más de cien platos

Curiosa historia la del triatleta alemán Jaroslav Bobrowski, que está dando la vuelta al mundo. Este deportista, de 30 años y que compite en Ironman, ha sido vetado por un restaurante de Landshut, una localidad de Baviera (Alemania) situada a unos 70 kilómetros al noreste de Múnich, por comer demasiado.

El caso es que Bobrowski acudió un día al buffet libre Running Sushi, aprovechando una oferta de 15,90 euros, y decidió ponerse las botas. De hecho, según medios locales, el deportista ingirió más de 100 platos, con dos o tres piezas de sushi en cada uno de ellos. Más de 4.000 calorías. Una auténtica barbaridad...

"Ha comido por cinco personas, no es normal. No dejaremos que esta persona vuelva a entrar al restaurante. Nunca había visto a nadie comer más de 13 platos y él se tomó cien. Además, sólo se tomó un vaso de té en toda la comida", decía indignado el dueño del local.

Lo cierto es Bobrowski se está sometiendo a una dieta en la que tiene que estar 20 horas sin ingerir alimentos para luego comer hasta saciarse. "Cuando fui a pagar el camarero no quiso aceptar mi propina. A partir de ahora me han dicho que tengo prohibida la entrada, no lo entiendo", explicaba el triatleta.