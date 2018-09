El españolAlejandro Valverde se ha hecho este domingo con el oro más buscado y más deseado de su carrera al proclamarse campeón del mundo en la prueba en línea masculina que ha cerrado los Mundiales de ciclismo que se han disputado esta semana en Innsbruck (Austria).

El murciano, a sus 38 años y 159 días, agrandaba su leyenda ganó la carrera por delante del francés Romain Bardet, el canadiense Michael Woods y el holandés Tom Dumoulin, que entraron con él, pero a su rueda, en la meta. Bardet, plata, y Woods, bronce, le acompañaron en el podio.

El corredor murciano suma su séptima medalla mundialista y sucede en el palmarés al eslovaco Peter Sagan, vencedor en las tres ediciones anteriores, en Richmond 2015, Doha 2016 y Bergen 2017.

Valverde añade el oro de este domingo —el cuarto español que lo consigue tras Abraham Olano, Igor Astaloa y Óscar Freire—, que logró tres a dos las platas de Hamilton 2003 y Madrid 2005 y los tres bronces de Salzburgo 2006, Valkenburg 2012, Florencia 2013 y Ponferrada 2014.

🇪🇦🏆¡¡¡ALEJANDRO VALVERDE, CAMPEÓN DEL MUNDO!!! 🇪🇦🏆 Una carrera de ensueño con el mejor premio a los 38 años 👏👏 ¡¡TE LO MERECES!! ¡¡QUÉ GRANDE ERES, @alejanvalverde!! #InnsbruckTirol2018

Muy emocionado y lloroso tras lograr el oro, Valverde confesaba no tener palabras por un triunfo así, el más buscado de su carrera, ya que aún no se creía la victoria. "Estoy sin palabras, no me lo creo todavía. Han sido tantos años luchando por él y al fin se ha conseguido", se congratuló, muy agradecido a una selección española "que ha estado de 10" y a la que dedicó el triunfo además de a la gente que le "quiere". "La selección ha estado de 10, ha sabido estar en todo momento donde debía y yo también he sabido defender mis opciones en el sprint, en el que me han dejado toda la responsabilidad", explicó.

"Ha sido un sprint largo y he atacado a 300 metros y al final he ganado", se felicitó un Valverde, muy feliz en el podio, donde le felicitó el anterior campeón Peter Sagan, vencedor en 2015, 2016 y 2017 y presenció la entrega de medallas el también tricampeón del mundo Oscar Freire, uno de los ahora ya cuatro españoles campeones del mundo en ruta.

En la recta de meta, Valverde desveló que "sabía que no podía fallar". "No podía fallar ni a la selección ni a mí y al fin he ganado. Siento una emoción terrible", finalizó.