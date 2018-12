La Copa de Maestros de Madrid corona a los reyes y reinas del pádel mundial

Se esperaba una gran jornada de pádel en el Madrid Arena y el Estrella Damm Master Final no decepcionó en su último día de la temporada del World Padel Tour. Dos finales para soñar: Fernando Belasteguín-Pablo Lima vs Sanyo Gutiérrez-Maxi Sánchez y Alejandra Salazar-Marta Marrero vs Mapi-Majo Alayeto. Los mejores y las mejores, sin duda.

Ninguna de las dos finales llegó a la tercera manga aunque no hizo falta alargar ambos partidos demasiado para que los más de 7.000 aficionados que se dieron cita este fin de semana en el recinto madrileño disfrutaran y batieran el récord de asistencia a un partido de pádel. Las finales estuvieron a la altura de los nombres que hubo sobre la pista y el World Padel Tour se despidió con una fiesta por todo lo alto.

Salazar y Marrero no tuvieron piedad

Sin un atisbo de duda y con un juego que combinó a la perfección la teoría y la práctica de la estrategia. Así jugaron Alejandra Salazar y Marta Marrero su final ante las gemelas atómicas.

Ya desde el inicio del partido se vio que las maestras de la temporada 2018 iban a imponer su estilo de juego a base de sobriedad y consistencia. Salazar y Marrero no mostraron dudas durante los primeros seis juegos del primer set y cuando tuvieron que acelerar para buscar el break lo hicieron a la perfección en el séptimo. 4-3, ventaja mínima, pero importante y consolidación de la rotura con el servicio. El set se fue para el casillero de Alejandra y Marta y la pareja Mapi-Majo se vino abajo tras el primer punto de inflexión de la contienda.

En el segundo set, las hermanas Alayeto se encontraron otro break nada más comenzar y a partir de ahí no hubo manera de de arrebatarles la ‘pizarra’ a las maestras del Estrella Damm Master Final 2018. Marta y Alejandra no bajaron la intensidad y se acabaron llevando el título por 6-3 y 6-2. Año maravilloso para ambas superando obstáculos en la pista y fuera de la misma. Chapó para ellas.

Bela, lágrimas de campeón

Dijo Fernando Belasteguín en la entrega de premios que sus tres hijos habían tenido mucho que ver en su capacidad para superar una y otra vez los malos augurios sobre su lesión de codo. El campeón argentino rememoró las palabras de ánimo de su hija pidiéndole que nunca se rindiese y sólo así se puede entender por qué Bela y Lima fueron capaces de remontar un partido que empezó con 1-5 en contra y servicio rival para cerrar el set: son más que buenos, pero también suman a eso que nunca se rinden.

Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez, que no acaban el año como maestros, pero sí como números 1, empezaron el partido como dos aviones sobre la pista azul del Madrid Arena. Fueron una apisonadora durante los seis primeros juegos, sin embargo, Bela y Lima se sobrepusieron a todo y poco a poco, punto a punto y juego a juego lograron dar la vuelta a la situación y pasar del 5-1 al 5-5. Tampoco dudaron con el 5-6 y se llevaron la primera manga con un perfectamente ejecutado tie-break (7-6).

Con el mazazo de haber perdido seis juegos de los últimos siete disputados, Sanyo y Maxi no se desesperaron y tuvieron la mesura y la paciencia suficiente para no caer en el desánimo. Igualaron el segundo set desde el inicio y cortaron la mala racha de juegos en contra, pero Pablo y Bela ya estaban enfilados a ganar una nueva Copa de Maestros. De nada sirvió el break inicial para Maxi y Sanyo. El 6-3 final dejó patente ese espejismo y la pareja Bela-Lima dio un golpe sobre la mesa cuatro meses después de la lesión del argentino.

Del Madrid Arena salieron ocho triunfadores/as: cuatro maestros/as y cuatro números 1. Así es el pádel mundial, es-pec-ta-cu-lar.