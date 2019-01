La sueca Louise Sand se retira tras admitir que nació "en un cuerpo equivocado"

La jugadora de balonmano sueca Louise Loui Sand, más de cien veces internacional con la selección absoluta, ha anunciado su retirada a los 26 años tras confesar que nació "en el cuerpo equivocado". Sand había adelantado inicialmente su decisión en la red social Instagram, aunque fue luego en un podcast donde explicó el motivo que la ha llevado a romper el contrato que tenía firmado con el Fleury francés.

"Lo he pasado muy mal en los últimos tiempos. Siempre he sabido a qué se debía, lo que de alguna manera es bueno. He nacido en el cuerpo equivocado. Si fuera una persona anónima sin minutos en la pantalla de televisión, habría sido mucho más sencillo", afirmó en el podcast la popular jugadora.

En declaraciones este martes a la televisión pública sueca SVT, Sand aseguró que confesar su problema ha sido un "alivio" y que había estado meditando su retirada desde hacía "mucho tiempo". "Me siento muy liberada por no tener que responder a preguntas sin necesidad de mentir. Siempre he sido una persona muy abierta", declaró.

Sand, que forma pareja con la futbolista sueca internacional Emma Berglund, señaló que tras serle diagnosticado el trastorno, ahora empezará un tratamiento con hormonas,aunque no quiso revelar aún si va a someterse a una operación de cambio de sexo.

El anuncio ha provocado numerosos mensajes de apoyo en las redes sociales a Sand, quien dijo sentirse desbordada por las muestras de "amor" recibidas, tanto de familiares y amigos como de desconocidos.