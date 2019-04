Indignación e incredulidad mundial por la foto de dos etíopes... ¿de 18 años?

La treta de la edad falsa vuelve a irrumpir en el mundo del deporte, en este caso en el atletismo. Este pasado fin de semana se celebraron los Mundiales de cross. El sábado se disputó la prueba Sub 20. El gran favorito, el noruego Jakob Ingebrigtsen, no cumplió con las expectativas y terminó 12º, eso sí, fue el primer europeo. La victoria fue para el etíope Milkesa Mengesha, con un tiempo de 23:52. La imagen de la prueba, sin embargo, no tuvo nada que ver con los méritos deportivos.

¡Vaya tela! Foto de la prueba sub20 de #Aarhus2019. Los etíopes Getnet Yetwale y Dinkalem Ayele tienen 18 años, ambos nacieron en diciembre de 2000... pic.twitter.com/0fMXsRZCad — Miguel Villaseñor (@MigVillasenor) April 1, 2019

Dos etíopes, Dinkalem Ayele y Getnet Yetwale, provocaron la indignación de varios usuarios de las redes sociales. Su físico nada tiene que ver con dos jóvenes atletas de menos de 20 años. Supuestamente nacidos en diciembre de 2000 según la IAAF, físicamente aparentan ser los padres de muchos de los participantes. Ayele terminó en undécima posición con un tiempo de 24:36, justo por delante de Ingebrigtsen, mientras que Yetwale hizo un tiempo de 25:53 y fue 21º.