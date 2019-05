Atascos mortales en el Everest: "Están muriendo y morirán más"

Es una de las imágenes de la semana. Decenas de alpinistas agolpados en la cima del Everest, la montaña más alta del mundo con 8.848 metros de altitud. Se rompía así el récord de ascensos en una misma jornada pero, al mismo tiempo, se creaba también un atasco que provocó colas de varias horas en un estrecho paso de la ladera cercano a la cumbre.

Desde el Campo Base, el Ministerio de Turismo de Nepal confirmó que unos 250 montañeros salieron del Campo IV (7.900 metros) durante la noche del martes al miércoles, de los que más de 200 alcanzaron el pasado miércoles la cima más alta del mundo, situada en la cordillera del Himalaya.

Pero esta imagen de la masificación de alpinistas en el Everest tiene también una cara amarga como es la muerte de varios montañeros. De momento, ya son siete los escaladores fallecidos en apenas dos días. El pasado miércoles, en un día de récord de ascensiones, las autoridades daban cuenta del fallecimiento de dos escaladores aficionados: el estadounidense Donald Lynn Cash, de 55 años, y la india Anjali Kulkami, de 54.

Este viernes se ha informado de la muerte de otros cuatro alpinistas. Se trata de los indios Kalpana Das, de 52 años, Nihal Bagwan (27) y el guía de montaña Dhurba Bista (33). Los dos primeros perecieron cuando descendían de la misma cima tras soportar horas de embotellamiento, mientras que el tercero perdía la vida mientras guiaba a sus clientes a la montaña.

Policías nepalíes y miembros de los servicios de rescate transportan el cuerpo de uno de los montañeros fallecidos. | EFE

Un cuarto escalador, un austriaco de 65 años, murió en la ruta tibetana, menos transitada que la nepalí, según anunció el organizador de su expedición

La pasada temporada se batió el récord de ascensiones al Everest: 802 personas pisaron la cumbre más alta del planeta. Cinco alpinistas murieron en el intento. Con los seis fallecidos entre el miércoles y este jueves ya son ocho los montañeros que han perdido la vida en lo que va de la presente temporada, pues la semana pasada también perdieron la vida un montañero indio y un irlandés que resbaló y cayó cerca de la cumbre.

"Ahora es la época idónea" para subir el Everest, relata César Pérez de Tudela, uno de los alpinistas más legendarios de la historia española, a Libertad Digital. Pérez de Tudela, colaborador habitual de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio, relata a este periódico que el Everest se sube "en el premonzón, desde el 20 de mayo, y hasta el 15 de junio. Entonces, ahora que hay dinero y mucha gente tiene buenas vacaciones, lo intentan, porque para subir el Everest hacen faltan dos o tres meses". En este sentido, el alpinista madrileño destaca lo caro que resulta costearse una expedición para alcanzar la cima de la montaña más alta del mundo: entre 45.000 y 60.000 euros.

Pérez de Tudela cuenta a LD cómo ha cambiado la tendencia entre los alpinistas que suben el Everest. "Antes venían principalmente de Estados Unidos y de países europeos como Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y también de España. Ahora hay también americanos y asiáticos que se animan a la aventura. En esa cresta final, lo que antes era el Escalón Hillary (llamado así en honor a Sir Edmund Hillary, la primera persona en alcanzar la cima del Everest) se juntan todos y muchos mueren en el descenso entre el agotamiento, la altura, el frío…", dice.

"Y morirán más", avisa el alpinista español, "en el ascenso o en el descenso. Han muerto siempre. Incluso aunque sean profesionales del alpinismo porque no están exentos de un infarto, un síncope… Bajan agotados, al límite. Yo en mi caso, cuando alcancé el Everest, no morí porque me retiré a tiempo. Veía que era el mayor de todos y pensé: 'Chico, yo ya ha tenido dos infartos'", relata Pérez de Tudela, que a sus 78 años cuenta varias cimas —entre ellas, por supuesto el Everest—, numerosos galardones y ha escrito una treintena de libros.

Gráfico sobre el Everest, la montaña más alta del mundo. | Cordon Press

"Esto ha ocurrido siempre", insiste un César Pérez de Tudela que habla de "morbo" a la hora de escalar el Everest: "Cada vez que hay más muertes, va más gente".