La emotiva carta de los hijos de Blanca Fernández Ochoa

La revista Semana ha publicado una emotiva carta escrita por Olivia y David Fresneda, los hijos de Blanca Fernández Ochoa, tras la trágica muerte de su madre.

David le asegura a su madre que todo lo buenos que les pase a partir de ahora, será gracias a ella:

Por su parte, Olivia le hace una promesa a su madre: ser feliz para que ella, esté donde esté, también lo sea:

Mami, nunca pensamos que este momento iba a llegar o, por lo menos, que iba a estar tan cerca. Esto, sinceramente, es una puta mierda. ¿A quién le vamos a contar las cosas ahora? Queremos que te quede claro que todo lo bueno que nos pase a partir de ahora será gracias a ti. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, nos has dado la vida y ahora nos toca a nosotros vivirla por ti. Te prometo que vamos a lucharlo todo, absolutamente todo. Y cuando no nos queden fuerzas vamos a seguir por ti. David y yo vamos a seguir. Queremos pensar que todo va a salir bien, pero tenemos miedo, mami. Aunque tú nos enseñaste que con el miedo no se va a ningún lado, hay que echarle dos cojones. No sé si te lo habíamos contado ya o no, pero creemos en el destino. Si nos ha pasado ahora esto es porque algo muy muy muy muy bueno va a llegar pronto. Una de cal y otra de arena, ¿no? Sabemos que no te has ido. Tu parte física puede que sí, pero la parte realmente importante no se va a ir nunca jamás. ¿Qué serás en tu otra vida? Como tú decías: 'En mi otra vida quiero ser ganadera de toros bravos' Seguro que sí, mami. Solo queremos que seas igual de feliz que como lo eras con nosotros, estés donde estés"