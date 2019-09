Mientras el rugby mundial espera la entrada en acción de los grandes favoritos, Japón y Rusia, las dos selecciones asiáticas del torneo, han estrenado la primera Copa del Mundo celebrada en el continente. El acto inicial del campeonato ha sido un encuentro entretenido, abierto, de rugby a la mano, en el que los anfitriones han acabado imponiéndose en el Tokyo Stadium.

Cuatro años después de protagonizar la mayor sorpresa de la historia de los Mundiales al derrotar a Sudáfrica, el combinado nipón volvía a ser el centro de atención. Y el inicio no fue fácil. Los rusos, que regresaban a una Copa del Mundo tras su participación en Nueva Zelanda 2011, mandaron en el marcador hasta muy avanzada la primera mitad. Les valió un ensayo tempranero de Golosnitskiy, que llegó precedido de una patada de Artemyev caída delante del zaguero japonés, al que Kushnarev añadió la transformación.

A partir de ahí, encuentro de ida y vuelta en el que los Cherry Blossom fueron imponiendo su superioridad técnica y física a medida que avanzaban los minutos, comandados por Matsushima. El ala nacido en Sudáfrica, aunque de madre japonesa, anotó un hat-trick y se postula desde ya como uno de los candidatos a máximo ensayador del torneo. Poco importa que su selección tenga muy complicado superar la fase de grupos. Dos de sus tres anotaciones llegaron antes del descanso –incluso logró una más que el vídeo anuló–, para acabar con la ventaja del XV del Oso. Y lo hicieron de forma casi idéntica. Pese a no haber jugado con excesiva profundidad, cada vez que los locales eran capaces de mover el oval hasta la línea lateral, los visitantes sufrían para mantener el orden defensivo.

Después del descanso, el flanker nipón Lappies Labuschagne arrancó literalmente el balón de manos rusas y corrió medio campo para anotar la tercera marca. Desde ahí, más ida y vuelta y un creciente número de imprecisiones de los hombres de Lyn Jones al mismo ritmo que se imponía el cansancio. Así, a 11 minutos del final, Matsushima completó su hat-trick, se confirmó como mejor hombre del partido y dio el punto de bonus a su equipo. Partido serio de los anfitriones, mejores en ataque que en defensa como suelen acostumbrar, que tendrán que estar a su nivel más alto si el próximo día 28 en Shizuoka quieren plantar cara a Irlanda. Enfrente encontraron más oposición de la esperada por parte de un conjunto 10 posiciones por debajo en la clasificación mundial, que el próximo martes se enfrentará a Samoa en Kumagaya.

¿Y si España hubiese inaugurado el Mundial?

Lamentos y cábalas aparte, durante el partido ha sido imposible no recordar todo lo ocurrido hace 18 meses e imaginarse al XV del León inaugurando la Copa del Mundo frente a Japón. Tanto como no preguntarse qué actuación habría tenido. Aunque imposible de saber, sí es cierto que la anfitriona es una selección, aunque superior, de alguna manera propicia para el rugby que plantea España. No son excesivamente poderosos físicamente y además permiten jugar a la mano, dos factores que favorecen las cualidades de los jugadores alineados por Santi Santos, siempre con intención de abrir el balón.

Ficha técnica

30 - Japón

Ensayos: Kotaro Matsushima [3], Pieter Labuschagne

Transformaciones: Yu Tamura [1 de 3], Rikiya Matsuda [1 de 1]

Golpes de castigo: Yu Tamura [2 de 2]

10 - Rusia

Ensayos: Kirill Golosnitskiy

Transformaciones: Yury Kushnarev [1 de 1]

Golpes de castigo: Yury Kushnarev [1 from 1]

JAPÓN: William Tupou (Ryohei Yamanaka ’71); Kataro Matsushima, Timothy Lafaele, Ryoto Nakamura, Lomano Lemeki; Yu Tamura (Rikiya Matsuda ’67), Yutaka Nagare (Fumiaki Tanaka ’61); Keita Inagaki (Isileli Nakajima ’55), Shota Horie (Atsushi Sakate ’55), Asaeli Ai Valu (Jiwon Koo ’55); Wimpie van der Walt (Luke Thompson ’61), James Moore; Michael Leitch (capitán) (Hendrik Tui ’71); Pieter Labuschagne, Kazuki Himeno.

RUSIA: Vasily Artemyev (capitán); German Davydov, Vladimir Ostroushko, Dmitry Gerasimov (Vladislav Sozonov ’68), Kirill Golosnitskiy; Yury Kushnarev (Ramil Gaisin ’65), Vasily Dorofeev (HIA – Dmitry Perov ’33 al ’40); Valery Morozov (Andrei Polivalov ’65), Stanislav Selskii (Evgeny Matveev ’65), Kirill Gotovtsev (Azamat Bitiev ’68); Andrey Ostrikov, Bogdan Fedotko (Andrey Garbuzov ’61); Vitaly Zhivatov (Anton Sychev ’65), Tagir Gadzhiev, Nikita Vavilin.

Árbitro: Nigel Owens [Gales].