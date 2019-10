"Debe celebrarlo como un triunfo. Es histórico que para alguien de su edad, le resulte habitual cada cuatro años participar en unos Juegos Olímpicos. No es nada fácil mantenerse en el alto nivel, durante tantos años, pero él lo ha conseguido". Son palabras de la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, para hablar sobre Jesús Ángel García Bragado, que el pasado sábado terminó octavo en la prueba de 50 kilómetros marcha en los Mundiales de atletismo que se celebran en Doha (Qatar).

Otra gesta más del incombustible García Bragado (Madrid, 17 de octubre de 1969), que a punto de cumplir los 50 años consigue así billete para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Paradójicamente, la peor marca de mi vida me puede permitir ir a Tokio (…) He podido romper esa maldición de Pekín 2015, donde me quedé a un puesto de ser finalista (noveno). Este era el objetivo aquí. Ahora queda hacer la mínima olímpica y la prepararemos en el Campeonato de España de Torrevieja en febrero. Desde luego, este mismo resultado lo firmo en Tokio", declaró Chuso, que hizo una marca de 4h11:28, tras ser atendido en la clínica de meta durante una hora.

El madrileño se proclamó campeón mundial hace 26 años en Stuttgart'93 y después ha logrado tres medallas de plata mundiales. Es el atleta con más participaciones del mundo tanto en Juegos Olímpicos (7) como en Mundiales (13 con este).

A punto de cumplir el medio siglo de vida, Chuso es desde luego el más veterano de los 38 atletas que han acudido a Doha para representar a España en estos Mundiales de atletismo al aire libre. Tras él, le siguen los marchadores José Ignacio Díaz (1979), la saltadora Patricia Sarrapio (1982), la maratoniana Marta Galimany (1985) y el velocista Mark Ujakpor (1987).

Casi unos yogurines al lado de García Bragado, que cuando se proclamó campeón del mundo en Stuttgart, el 21 de agosto de 1993, ni siquiera habían nacido 12 de los 38 atletas españoles presentes en Doha (27 hombres y 11 mujeres). Se trata de los siguientes: Álvaro de Arriba, Adrián Ben, Mariano García, Héctor Santos, Alberto González, Diego García Carrera, Álvaro Martín, Marc Tur, Ana Peleteiro, María Pérez, Laura García-Caro y Mar Juárez.

En este sentido, cabe destacar que los atletas españoles más jóvenes que han acudido a la capital de Qatar son el mediofondista Adrián Ben, el saltador Héctor Santos y el lanzador de martillo Alberto González, todos ellos nacidos en 1998. Entre las chicas, la más joven es la marchadora María Pérez, nacida el 29 de abril de 1996 (23 años).



Equipo español de atletismo en Doha'19

Masculino

800m

Álvaro de Arriba (2 de junio de 1994)

Adrián Ben (4 de agosto de 1998)

Mariano García (25 de septiembre de 1997)

1.500m

Adel Mechaal (5 de diciembre de 1990)

Kevin López (12 de junio de 1990)

Jesús Gómez (24 de abril de 1991)

3.000m obstáculos

Fernando Carro (1 de abril de 1992)

Ibrahim Ezzaydouni (28 abril de 1991)

Daniel Arce (22 de abril de 1992)

110m. vallas

Orlando Ortega (29 de julio de 1991)

400m. vallas

Sergio Fernández (1 de abril de 1993)

Longitud

Eusebio Cáceres (10 de septiembre de 1991)

Héctor Santos (6 de enero de 1998)

Martillo

Javier Cienfuegos (15 de julio de 1990)

Alberto González (1 de junio de 1998)

20km marcha

Diego García Carrera (19 de enero de 1996)

Álvaro Martín (18 de junio de 1994)

Miguel Ángel López (3 de julio de 1988)

50km marcha

José Ignacio Díaz (22 de noviembre de 1979)

Jesús Ángel García Bragado (17 de octubre de 1969)

Marc Tur (30 de noviembre de 1994)

Maratón

Daniel Mateo (31 de agosto de 1989)

4x400m

Óscar Husillos (18 de julio de 1993)

Samuel García (4 de diciembre de 1991)

Darwin Andrés Echeverry (2 de enero de 1996)

Julio Arenas (24 de abril de 1993)

Mark Ujakpor (18 de enero de 1987)

Mujeres

1.500m

Marta Pérez (19 de abril de 1993)

Esther Guerrero (7 de febrero de 1990)

3.000m obstáculos

Irene Sánchez-Escribano (25 de agosto de 1992)

Triple salto

Ana Peleteiro (2 de diciembre de 1995)

Patricia Sarrapio (16 de noviembre de 1982)

20km marcha

María Pérez (29 de abril de 1996)

Laura García-Caro (16 de abril de 1995)

Raquel González (16 de noviembre de 1989)

50km marcha

Julia Takacs (29 de junio de 1989)

Mar Juárez (27 de septiembre de 1993)

Maratón

Marta Galimany (5 de octubre de 1985)