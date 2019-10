La durísima acusación contra el mítico Mario Cipollini: "Me apuntó con una pistola en la cabeza"

Mario Cipollini dejó huella en el mundo del ciclismo por tu tremenda velocidad en los metros finales. El italiano, considerado uno de los mejores sprinters de toda la historia, colgó la bicicleta en 2005 con más de 180 triunfos. De fuerte carácter, la imagen en 2003 en la que lanza un bidón de agua a una moto por cruzarse entre él y el coche de su equipo, dejan bien a las claras las malas pulgas del ciclista italiano.

Un momento un poco más antiguo. Cuando Cipollini le lanzó un botellín a una moto en la Gante - Wevelgem 2003 por cruzarse entre él y su coche. pic.twitter.com/h2RL8M5omf — Carlos CR (@CarlosCR_) November 26, 2018

El éxito de Cipollini en la ciclismo choca contra los escándalos que le persiguen fuera de la carretera. Actualmente se está celebrando el juicio en el que se le acusa de acoso, lesiones y maltrato a Sabrina Landucci, su exmujer.

El testimonio de Sabrina en los tribunales es demoledor: "Estábamos en nuestra casa de Monte San Quirico y acabábamos de tener nuestra enésima discusión. Mi marido había llegado a casa al amanecer y yo sospechaba de una infidelidad. Cuando se lo comenté me golpeó y me arrastró por la habitación. Me apuntó con una pistola cargada en la sien. Y no era la primera vez. En otra ocasión me persiguió con su arma. Luego me pedía perdón entre lágrimas", declaró ante el juez.