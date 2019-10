Conor McGregor está de vuelta: el luchador irlandés, el más mediático de la historia de las artes marciales mixtas (MMA) y la UFC, peleará el próximo 18 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada, EEUU). Lo hará contra el vencedor del combate previo entre los estadounidenses Donald Cerrone y Justin Gaethje.

La idea de McGregor, también conocido como The Notorious, es pelear después contra el vencedor del duelo entre los también norteamericanos Nate Diaz y Jorge Masvidal, y después, en el plato fuerte de su regreso a los octágonos, batirse el cobre con el ganador de la pelea entre el estadounidense Tony Ferguson y el actual campeón mundial de peso ligero en UFC, el ruso Khabib Nurmagomedov, que tiene una impresionante marca de 28 victorias y ninguna derrota.

Y es que en la cabeza de McGregor no hay otra cosa que tomarse la revancha contra El Águila Nurmagomedov, y además en Moscú. El ruso fue el último hombre que derrotó al irlandés, en una pelea celebrada el 6 de octubre de 2018 en Paradise (Nevada).

Por todos es conocida la enemistad entre The Notorious y Khabib: tras una relación de respeto y hasta admiración mutuo, la cosa cambió a raíz de un ataque de amigos de Nurmagomedov al también luchador ruso Artem Lobov, que es amigo personal de McGregor. Éste, en abril de 2018, decidió atacar el autobús en el que iba Khabib tras ofrecer una rueda de prensa en el Barclays Center de Brooklyn, junto a Max Holloway, en una acción para la que el irlandés se ayudó de una valla, un carrito y hasta un cubo de basura.

Seis meses después, en plena guerra, Nurmagomedov venció a McGregor por sumisión en el cuarto asalto. Tras la pelea, el ruso saltó del octágono y se enzarzó con varios miembros del equipo de The Notorious, lo que derivó en una auténtica batalla campal.

"Esta vez no iré lesionado"

Ahora Conor regresa dispuesto a dar guerra a y a vengarse de Khabib. "Habrá revancha contra Khabib y esta vez no iré lesionado. Me enfocaré completamente en la batalla y no habrá distracciones. Lucharé contra el vencedor entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson".

"El combate contra Khabib va a suceder. Puedes correr pero no puedes esconderte. Está en su naturaleza. Confía en mí, voy por él. ¿Dónde está ahora? Yo vuelo a su país, él sale. Típico. Voy a revisar toda la lista de rivales de la UFC y elegir", aseguró el irlandés.