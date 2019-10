Mundial de Rugby: El “Wonderwall” de los All Whites espera rival en la final

And after all / You’re my wonderwall. Acababa el partido en Yokohama y, entre la lluvia y miles de banderas con la cruz de San Jorge, se filtraban los primeros acordes del himno de Oasis, como el perfecto homenaje a la que tal vez ha sido la mejor defensa jamás vista en la historia de la Copa del Mundo de Rugby. Un muro blanco demasiado firme para los All Blacks, y para cualquier selección que hubiese estado enfrente. Infranqueable. Inexpugnable. Monolítico. Un muro maravilloso.

Después de una semana de entrevistas y ruedas de prensa, la declaración de intenciones definitiva fue la formación en "V" con la que los jugadores ingleses envolvieron el haka neozelandés. Un gesto de confrontación mediante el que ignoraban la regla de permanecer tras su línea de 10 metros y las indicaciones de los árbitros, tan sorprendidos como cualquier espectador. "Kapa o Pango", siempre intimidante, sonaba tímido esta vez. La mirada del capitán, Kieran Read, incómoda, desconcertada, contrastaba con la sonrisa segura de su homólogo, Owen Farrell, que guiñaba un ojo a Aaron Smith, estrella del choque contra Irlanda. "Queríamos ser respetuosos, pero también queríamos asegurarnos de que entendieran que estábamos listos para la lucha. Sabíamos que les irritaría", en palabras de Mako Vunipola.

La perplejidad de los tricampeones del mundo no desapareció con el saque inicial. Tampoco la seguridad de los únicos del Norte con una Webb Ellis en sus vitrinas. Sensación desconocida frente a estado natural. Asedio constante, inesperado. De lado a lado del campo. Cada contacto decantado de forma indiscutible en la misma dirección. Un balón tocado por Nueva Zelanda. Un ensayo inglés. Dos minutos de partido.

Fase a fase, ruck a ruck, el XV de la Rosa se impuso en todos los ámbitos del juego. Un rugby total, se apoye a quien se apoye, emocionante. Liderados por Maro Itoje, Sam Underhill y Tom Curry, omnipresentes durante los 80 minutos, sin fisuras. Apenas un fallo que, por supuesto, Nueva Zelanda convirtió en siete puntos. Los All Blacks, más que fuera del partido, impotentes, sin opciones, como nunca, vivieron una semifinal muy diferente de aquélla en la que los dos equipos se enfrentaron hace 24 años en Sudáfrica. Entonces, cuando Wonderwall ya sonaba en todo el planeta, apareció para siempre un joven de Auckland llamado Jonah Lomu, que pasó cuatro veces literalmente por encima del muro inglés.

Más que el XV de la Rosa, los All Whites ya esperan rival en la final del próximo sábado. Será su cuarta presencia en el partido decisivo del Mundial. Quizás la revancha de 2007 ante los Springboks. Tal vez, la primera ocasión en que dos equipos del hemisferio norte se disputen la Copa Webb Ellis.

Ficha técnica:

19 - Inglaterra

Ensayo: Manu Tuilagi

Transformaciones: Owen Farrell [1 de 1]

Golpes de castigo: George Ford [4 de 5]

7 - Nueva Zelanda

Ensayo: Ardie Savea

Transformaciones: Richie Mo’unga [1 de 1]

INGLATERRA: Elliot Daly (Henry Slade ’45); Anthony Watson, Manu Tuilagi (Jonathan Joseph ’74), Owen Farrell (capitán), Jonny May; George Ford, Ben Youngs (Willi Heinz ’63); Mako Vunipola (Joe Marler ’70), Jamie George (Luke Cowan-Dickie ’70), Kyle Sinckler (Dan Cole ’47); Maro Itoje, Courtney Lawes (George Kruis ’55); Tom Curry, Sam Underhill (Mark Wilson ’70), Billy Vunipola.

NUEVA ZELANDA: Beauden Barrett; Sevu Reece, Jack Goodhue (Sonny Bill Williams ’55), Anton Lienert-Brown, George Bridge (Jordie Barrett ’50); Richie Mo’unga, Aaron Smith (TJ Perenara ’55); Joe Moody (Ofa Tuungafasi ’63), Codie Taylor (Dane Coles ’50), Nepo Laulala (Angus Ta’avao ’55); Brodie Retallick, Sam Whitelock (Patrick Tuipulotu ’66); Scott Barrett (Sam Cane, descanso), Ardie Savea, Kieran Read (capitán).

Árbitro: Nigel Owens [Gales]