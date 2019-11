Los amantes de los deportes de contacto ya esperan con impaciencia Invencibles IX, la gran velada del próximo sábado en Galapagar (Madrid), promovida por la Asociación Mundial de Karate y Kickboxing (WKA, por sus siglas en inglés) y la Federación Internacional de Muay Thai (FIMT), que contará con 15 combates de gran nivel de Muay Thai y K1.

En total, se van a poner en juego diez títulos nacionales, uno nacional de veteranos, dos europeos y, los dos platos fuertes, la defensa de los cinturones mundiales a cargo de Jonathan Fabián y Juan Martos, en las modalidades de Muay Thai y K1, respectivamente.

Fabián y Martos —que ya hablaron en su día sobre sus carreras en una entrevista a Libertad Digital— serán sin duda alguna las principales estrellas en el cuadrilátero montado en el Pabellón Municipal de Galapagar. Ambos dejaron ya su impronta el pasado viernes en la rueda de prensa oficial celebrada en el local Larios Café —en pleno centro de Madrid, a pocos metros de la Gran Vía—, mostrando sus ganas de que llegue cuanto antes la gran velada del sábado 30 de noviembre.

"He tenido una preparación larga y muy dedicada, así que estoy con muchas ganas de que llegue ya Invencibles. ¿Presión? La de siempre. Lo que sí tengo es mucha responsabilidad porque ese cinturón no se puede escapar. Me lo van a tener que arrancar de las entrañas", ha dicho el madrileño Jonathan Fabián, apodado Scarface, que defenderá su título mundial de Muay Thai ante el francés Loic Cahuzac.

"Nunca estudio a ningún contrincante, jamás lo he hecho y jamás lo haré. Tenemos información por parte de nuestros entrenadores, pero insisto en que no me paro a estudiar a ningún rival porque luego en el cuadrilátero, a la hora de la verdad, te puede sorprender cuando menos te lo esperas", afirma, por su parte, El Avispa Martos, que tendrá un duro adversario en el rumano Eduardo Catalin. "Es un chaval joven, experimentado. Un tío peligroso. Si salgo como favorito, mal voy, así que saldré como si el cinturón no fuera mío. Hay que ir con mucha inteligencia", añade al respecto el luchador catalán.

Martos y Fabián llevan dos décadas dedicados a los deportes de contacto. Es su vida, pese a que lo compaginan con otras profesiones (soldador y responsable de seguridad privada, respectivamente). Entre ambos tienen casi 200 peleas a sus espaldas (98 Scarface y 96 El Avispa), así que saben perfectamente cómo funciona este negocio.

"Soy consciente de que en este mundillo hay mucha envidia, pero a esa gente he de decirle que a mí nadie me ha regalado nada. He estado en un montón de sitios, he peleado contra mucha gente, y si alguien cree que me regalan las cosas, que salga a la palestra y me lo diga a la cara. Yo apoyo y respeto a todos los luchadores y a todos los deportistas porque, lógicamente, yo también lo soy. Lo mío es pelear y centrarme en mis combates. Lo demás no me importa nada", afirma Martos.

"Tengo 37 años pero me veo muy bien, en uno de los mejores momentos de mi carrera. Me gusta la competición y no puedo quedarme quieto. ¿Retirarme? Ya te digo que de momento no. No sé qué me deparará el futuro, pero me gustaría seguir ligado al Muay Thai, que es mi vida. Seguramente también pruebe algo de artes marciales mixtas (MMA) antes de retirarme", anuncia, por su parte, Jonathan Fabián.

Martos (i) y Fabián (d), con el conductor de la rueda de prensa, Antonio Ricobaldi. | GD

Dos luchadores, pertenecientes al equipo Ochoa Pro (propiedad del presidente de WKA España y de la FIMT, Luis Ochoa), que son comparados por Antonio Ricobaldi (directivo de ambas organizaciones y conductor de la rueda de prensa previa a Invencibles IX celebrada en el Larios Café) como "el Messi y el Cristiano Ronaldo del K1 y el Muay Thai". "¿Yo el Messi del Muay Thai? Cristiano Ronaldo, por favor, que soy del Real Madrid. Catalán y del Madrid", aclara en este punto Juan Martos.

Chascarrillos al margen, los dos púgiles tienen claro que sus familias y sus entornos son determinantes en los éxitos que están logrando a lo largo de sus carreras. "Más que medio, yo diría que tres cuartos de este cinturón mundial es de mi madre. Siempre sufrirá al ver a su hijo peleando en el cuadrilátero. Estará nerviosa, como siempre", asegura Fabián. "Mi mujer se solidariza y hace las dietas conmigo a la vez. Me abstengo de comer muchas cosas, de la cervecita, pero ahí están luego los resultados. Una vez pesaba 70 kilos conseguí bajar a los 63 y medio en una semana", destaca Martos.

Ambos se presentan como favoritos en sus combates frente a Cahuzac y Catalin, pero rehuyen de esa etiqueta. "Favoritos o no favoritos, no importa. Lo que hay que hacer es ganar y, como dice Juan, salir como si los cinturones no fueran nuestros", señala Jonathan Fabián.