Los All Blacks jugarán en el Metropolitano en mayo de 2020

La Federación Española de Rugby (FER) ha anunciado que el 29 de mayo de 2020 la selección española se enfrentará a los Classic All Blacks en el estadio Wanda Metropolitano. El evento, de carácter benéfico, se presentará en campo del Atlético de Madrid el miércoles 4 de diciembre a las 12.00 horas y contará con la presencia de los históricos All Blacks Joe Rokocoko y Chris Masoe, el entrenador del combinado, Vern Cotter, y el fundador, Andy Haden.

Los Classic All Blacks es una selección de jugadores de los All Blacks que siguen en activo pero que no pueden jugar oficialmente en los All Blacks al no estar bajo su federación. En el comunicado que ha ofrecido la FER se afirma que "por causas benéficas se vuelven a poner la camiseta negra para medirse con selecciones absolutas en grandes partidos amistosos por todo el mundo".

Los Leones vienen de jugar el último amistoso de 2019 en el que vencieron a la selección de Hong Kong por 29-7 en el Estadio Central de la Universidad Complutense de Madrid. Los próximos compromisos de la selección española de rugby son: contra Rusia, Georgia y Rumanía el 1, 9 y 22 de febrero y contra Bélgica y Portugal el 7 y 15 de marzo de 2020 en la primera parte del Seis Naciones B.