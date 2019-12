El nuevo y ambicioso proyecto de Movistar Team da el pistoletazo de salida

Distrito Telefónica acogió la presentación del Movistar Team 2020, el equipo ciclista de mayor trayectoria y éxitos del pelotón internacional, con 41 temporadas de andadura de manera ininterrumpida y más de 950 triunfos entre sus conjuntos masculino y femenino desde su fundación en 1980.

Telefónica celebró sus primeros diez años de patrocinio a la estructura de Abarca Sports con la presencia de toda la plantilla que coordina el manager general Eusebio Unzué. Medios de comunicación, invitados, personajes del mundo de ciclismo y destacados miembros de la compañía disfrutaron el estreno del nuevo maillot del conjunto azul, de la marca Alé.

Movistar Team combina en su plantilla 2020 el apoyo inquebrantable al ciclismo español, con 21 ciclistas locales -más de la mitad del equipo-, con un enfoque internacional y un marcado acento joven. Las féminas, confirmadas en recientes fechas por la Unión Ciclista Internacional como equipo de la nueva categoría Women’s WorldTour -solo otros cinco conjuntos pueden presumir de tener sus grupos masculino y femenino en las respectivas primeras divisiones mundiales-, son todas menores de 29 años. Las campeonas nacionales Lourdes Oyarbide y Sheyla Gutiérrez, así como Eider Merino o la colombiana Paula Patiño, son algunos de los nombres de un bloque muy compacto.

En el caso de los hombres, la renovación es absoluta. Catorce caras nuevas remozan un bloque comandado por el legendario Alejandro Valverde y los jóvenes Enric Mas y Marc Soler, líderes de un grupo con ocho corredores de 23 años o menos: Elosegui, Rubio, Jorgenson, Alba, Jacobs, Hollmann, Cullaigh y el único ausente en la gala, Mathias Norsgaard, por su lesión en la pierna sufrida a inicios de mes.

Rafael Fernández de Alarcón, director de Marca, Patrocinios y Medios de Telefónica, recordó que el patrocinio al Movistar Team llegó en un momento complicado para el ciclismo y aprovechó para reafirmar el compromiso de Telefónica con este deporte tanto en el ámbito profesional como en el amateur a través de diferentes iniciativas, como por ejemplos las compartidas con la Federación Española de Ciclismo.

Además, se anunció la emisión en 2020 de un documental de un "infiltrado" que ha acompañado al equipo en todas sus competiciones y que no ha dejado de captar con su cámara todos los momentos, buenos y no tan buenos, que han vivido los miembros del equipo en 2019. Este documental se suma a los producidos por Movistar Plus esta temporada como el que repasó la temporada con el maillot arcoíris de Alejandro Valverde o el de los 40 años del equipo.

Un año más, Movistar Team comenzará a rodar en el Tour Down Under australiano masculino (19-26 enero) y en la Vuelta CV Féminas (9 de febrero), cubriendo un calendario superior a los 300 días de competición que les llevará a una veintena de países por cinco continente, y que combinará gran parte del WorldTour de ambas categorías con las mejores citas por España. Ampliarán así una cuenta cercana a los 3.000.000 kilómetros recorridos con el maillot de Telefónica, con más de 280 victorias, tres Grandes Vueltas y dos maillots arcoíris en su haber. Más de 30 empresas de máximo nivel mundial y una masa social cercana a los dos millones de seguidores en redes sociales, así como su sitio web oficial ( www.movistarteam.com) , son el mayor activo de un equipo de leyenda.

MOVISTAR TEAM – PLANTILLAS 2020

Equipo Masculino: Juan Diego Alba (COL), Jorge Arcas, Carlos Betancur (COL), Héctor Carretero, Dario Cataldo (ITA), Gabriel Cullaigh (GBR), Iñigo Elosegui, Imanol Erviti, Juri Hollmann (GER), Johan Jacobs (SUI), Matteo Jorgenson (USA), Enric Mas, Lluís Mas, Sebastián Mora, Mathias Norsgaard (DEN), Nelson Oliveira (POR), Antonio Pedrero, Edu Prades, Jürgen Roelandts (BEL), José Joaquín Rojas, Einer Rubio (COL), Sergio Samitier, Eduardo Sepúlveda (ARG), Marc Soler, Albert Torres, Alejandro Valverde, Carlos Verona, Davide Villella (ITA). Manager General: Eusebio Unzué. Directores deportivos: José Luis Arrieta, Chente García Acosta, José Luis Jaimerena, Pablo Lastras, Maximilian Sciandri (ITA).

Equipo Femenino: Katrine Aalerud (NOR), Aude Biannic (FRA), Jelena Eri´c (SRB), Alicia González, Barbara Guarischi (ITA), Sheyla Gutiérrez, Eider Merino, Lourdes Oyarbide, Paula Patiño (COL), Gloria Rodríguez, Alba Teruel. Manager: Sebastián Unzué. Director: Jorge Sanz.

Plantillas a 19 de diciembre de 2019. En cursiva, nuevas incorporaciones para 2020.