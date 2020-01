Las selecciones de baloncesto y fútbol y el equipo de Copa Davis, premiados por la prensa deportiva de Madrid

Las selecciones españolas de baloncesto masculino y femenino, campeonas del Mundo y Europa respectivamente; las sub-21 y sub-19 de fútbol que lograron sendos títulos continentales; el equipo español que ganó la Davis y el combinado femenino de balonmano que conquistó la plata en el Mundial de Japón fueron algunos de los premiados este lunes por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

En su V Gala anual, este colectivo reconoció a los deportistas y equipos más destacados de 2019, entre los que también figuraron Pablo Laso, que suma 17 títulos en ocho años como entrenador del Real Madrid de baloncesto; la idea impulsada por Juan Mata, Common Goal, para que los futbolistas de todo el mundo donen el 1% de su sueldo a causas solidarias; la final de la última Champions en el estadio del Atlético de Madrid, como mejor evento del año y por su contribución a la imagen de Madrid; la OTT de LaLiga, LaLiga SportsTv; y al Corte Inglés, por su apoyo al deporte.

En el acto, celebrado en El Corte Inglés de Sanchinarro, José Damián González, presidente de la APDM, repasó los méritos de los diferentes premiados durante la gala y tuvo un recuerdo especial a Mari Carmen Izquierdo, "pionera del periodismo deportivo español y que permanecerá siempre en nuestro corazón", así como a Blanca Fernández Ochoa. Ambas fallecieron en 2019.

Tras esto se procedió a la entrega de premios y los primeros en recoger su galardón fueron la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal y protección Civil que recibieron una 'Mención Especial' por el éxito del dispositivo organizado para que se desarrollase dicha final de la ‘Champions’ en el estadio Wanda Metropolitano. También fue premiado El Corte Inglés, lugar donde se acogió a la gala, ya que "se ha distinguido por su apoyo al deporte".

A continuación, dicha final de la Liga de Campeones entre Tottenham Hotspur y Liverpool (0-2) fue premiada como mejor evento deportivo del 2019 y el galardón fue recogido por el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que aseguró que la competición europea le debe algo al club colchonero.

El siguiente turno fue para el equipo español que se hizo con la Copa Davis, la sexta de la historia de España, disputada en noviembre en la Caja Mágica de Madrid y que estrenó nuevo formato. Miguel Díaz Román, presidente de la Federación Española de Tenis, recogió el galardón en nombre de todo el equipo.

El deporte femenino, de nuevo protagonista

El deporte femenino volvió a ser protagonista una vez más en los premios anuales de la APDM y la selección de balonmano, Las Guerreras, fue galardonada tras su segundo puesto en el Mundial disputado en Japón. Pablo Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEB), acudió a la Gala con el título de campeones de Europa que logró este domingo la selección masculina y ponderó el resultado logrado por el equipo femenino.

El siguiente turno fue para las selecciones femeninas y masculinas de baloncesto que el pasado verano ganaron el Europeo y el Mundial, respectivamente. Un galardón en el que se destacó el valor de "la familia" y "la formación" que tantos éxitos están dando al baloncesto español. Otro integrante del mundo de baloncesto premiado por sus éxitos fue Pablo Laso. El entrenador español ha ganado 18 títulos en ocho años y medio en el banquillo del Real Madrid. El técnico repite tras haber sido galardonado en la edición de 2016 y aseguró que "de ganar no se cansa nadie" y que lo importante es "disfrutar el camino".

Laso no quiso dejar la oportunidad de acordarse tanto del escocés Robert Archibald como del estadounidense Kobe Bryant, fallecidos la semana pasada: "Es un día extraño. Robert no es tan conocido, pero todos los componentes del baloncesto nos acordamos de él. Kobe trasciende el baloncesto porque los valores que transmitió él como deportista van más allá de un campo de baloncesto. En un día especial como este vengo a recibir un premio del que me siento orgulloso, pero también es un día especial por ellos", recordó.

Continuando con los éxitos del deporte de equipo, las selecciones españolas de fútbol Sub-21 y Sub-19 fueron premiadas por sus respectivos europeos cosechados el pasado verano. Luis de la Fuente, como entrenador de la Sub-21, y Francis Hernández, director de las categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) subieron al escenario a recoger el premio. De la Fuente se refirió a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020: "Esta generación es única e irrepetible y le tienen que brillar los ojos ante un torneo de semejante grandeza. Somos muy ambiciosos, creo que hay una generación fantástica e intentaremos ayudar a los futbolistas a que rindan a su mejor nivel. Esperamos conseguir una medalla, si es la de oro estaremos felices".

La V Gala de la APDM premió la solidaridad impulsada por el futbolista Juan Mata y por Jurgën Griesbeck con su iniciativa ‘Common Goal’ en un reconocimiento que estuvo apadrinado por Luis Villarejo, el director de deportes de la Agencia EFE. El jugador del Manchester United no pudo acudir a la gala ya que tiene un partido de Copa de la Liga frente al City, pero mandó un vídeo como agradecimiento: "Muchísimas gracias por el premio y por el reconocimiento a ‘Common Goal’. Noches como la de hoy nos ayuda a que jugadores y jugadoras de todo el mundo se unan a nosotros", declaró.

Como plataforma potenciadora del deporte se distinguió a LaLiga Sports TV, ya que reúne entre su oferta a deportes con menor visibilidad en las televisiones. Javier Tebas, presidente de LaLiga, recogió el premio y se refirió a los gritos racistas que sufrió Iñaki Williams, jugador del Athletic de Bilbao, en el campo del Espanyol. "LaLiga como organizadora del campeonato es responsable de la seguridad del aficionado y este fin de semana no podemos decir que hayamos cumplido con nuestra responsabilidad, así que hay que hacer autocrítica y reflexionar. Estamos preocupados en buscar soluciones. Mañana presentamos una denuncia ante la fiscalía de delitos de odio de Cataluña porque no puede volver a ocurrir. Hay que buscar un camino, no estar pendientes de si se ha oído o no", anunció.

Por último, el premio a la trayectoria periodística se le otorgó a los humoristas gráficos José María Gallego y Julio Rey –Gallego & Rey– como reconocimiento a su trayectoria de 38 años informando del mundo del deporte con su particular estilo del humor. Además, hasta el 9 de febrero está abierta una exposición –"Oé, oé, oé: así lo ven Gallego & Rey"– en el Corte Inglés de Sanchinarro que resume, con su particular visión, los éxitos del deporte español. "Menos mal que Dios me dio el don del dibujo, porque con lo paquete que soy haciendo deporte aquí no hubiera subido en la vida. Este premio va a ser uno de los más queridos porque los periodistas deportivos han estado siempre muy cerca de nosotros", comentó Gallego.

"Soy feliz todos los días inventando ideas para las viñetas, he tenido suerte. Ahora, casi 40 años después, he encontrado mi lenguaje personal. Estoy orgulloso de mi oficio ya que cuando me siento en mi mesa mis compañeros se creen que estoy trabajando. Una compañera suele preguntarme ‘¿ya te ha hablado el techo?’. Cuando en mi horizonte se atisba que llega el momento de dar el paso a nuevos viñetistas quiero acordarme de los que hicieron lo propio conmigo", dijo visiblemente emocionado.

"Una última cosa. A todas aquellas mujeres que arbitrando partidos son víctimas de violencia machista y aquellos que en el estadio sufren el racismo y la xenofobia que tengan presente que siempre tendrán nuestra solidaria creatividad a su lado y a su servicio", concluyó.