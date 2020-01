Antonio Ricobaldi, promotor español de kickboxing: "Los luchadores son productos, como Muhammad Ali y Bruce Lee"

Como muchos de los grandes cantantes de la historia, él también ha iniciado su carrera en solitario. Tras haber sido luchador, directivo de diversas asociaciones relacionadas con los deportes de contacto —como la World Kickboxing Association (WKA) o la Federación Internacional de Muay Thai (FIMT)— y hasta speaker, Antonio Ricobaldi ha decidido poner en marcha su propia promotora: Unlimited Global Challengers (UGC), que nace con vocación de servir a los luchadores de los distintos deportes de contacto (kickboxing, K1, Muay Thai, MMA...) en distintas áreas, desde representación a entrenamiento, pasando por todo tipo de asesoramiento.

"UGC es una empresa muy seria, con vocación de ser referente nacional e internacional de los deportes de contacto, donde el púgil es la estrella indiscutible. Es la imagen que nosotros nos encargamos de vender, tanto a nivel nacional como internacional. Pero no son sólo luchadores excepcionales, sino también magníficos productos como lo eran Muhammad Ali o Bruce Lee. Vamos a vender su imagen como lo que son, grandes luchadores y fantásticos productos, porque hasta ahora no se les ha tratado como merecen", dice Ricobaldi, CEO (director ejecutivo) de UGC, mientras se rodea de sus dos luchadores estrella: Sergio The Predator 5.0 Cabezas, doble campeón mundial de K1 y campeón europeo de Muay Thai, y David Panzerfaust Lahm, pentacampeón de España de Kickboxing y K1.

Cabezas y Lahm, que cuentan con una dilatada trayectoria en el cuadrilátero (más de 100 peleas entre ambos), son "la punta del iceberg" de UGC, aunque "debajo hay mucho" más, le cuenta Ricobaldi a este periódico. Los tres reciben a este redactor de Libertad Digital y al fotógrafo David Alonso en el hotel The Westin Palace, uno de los más prestigiosos de España, situado en pleno corazón de Madrid, tras firmar el contrato que une a los dos luchadores con UGC. Trajeados, para nuestra sorpresa. "La imagen, amigo, la imagen...", masculla Antonio Ricobaldi entre sorbo y sorbo de café.

"Somos una familia", le dice el CEO de la promotora a este periódico. "Tenemos a una docena de luchadores, muchos de los cuales ya son campeones de España y del mundo amateur que están a punto de pasar al circuito profesional, todos ellos bajo el paraguas de Sergio. Y no me olvido de David, el Panzerfaust, el revienta tanques. Le llamaban el pequeño tanque de Vallecas. Es pequeño, pero no veas cómo pega y cómo se mueve", cuenta Ricobaldi, que también quiere destacar otro de los fichajes estrella de su promotora como es el entrenador Manuel García Barrio, conocido en el mundillo como Lolo. "He estado toda mi carrera con él, es un entrenador que transmite mucho desde la esquina. Tiene un don", le interrumpe David Lahm.

"Es un orgullo pertenecer a esta promotora porque Toni (Antonio Ricobaldi) ya nos ha cerrado varios combates", apunta un Sergio The Predator 5.0 Cabezas que en las próximas fechas le disputará al francés Anas Azizoun el título de Europa ISKA (International Sports Karate Association) en K1, dentro de la velada War of Titans II que se celebrará en el Madrid Arena el 14 de marzo, mientras que a finales de abril (día 25) competirá en el K1 Gold Legend (dentro de la velada competirán por el reconocido Trofeo Internacional de la Península Ibérica / International Iberian Trophy), en Navacerrada (Madrid). "Un torneo muy prestigioso" este último porque "lo patrocinan varios medios de comunicación y la Cámara de Comercio. Es como un Roland Garros en pequeño dentro del pugilismo", según destaca a este periódico Ricobaldi, que se define a sí mismo como "una especie de Jorge Mendes o Mino Raiola de los deportes de contacto". "Más bien Raiola porque yo soy más polémico", bromea. "O pon si quieres como Don King, aunque yo no tengo ni su pelazo ni su cuenta bancaria".

Una cita, la del K1 Gold Legend, en la que también estará presente Panzerfaust Lahm para batirse el cobre con Francisco Fuster (Jati Team).

"Nuestros adversarios van a tener un problema"

Sergio y David afrontan con mucha ilusión sus próximos combates tras varios meses de parón –cerca de un año y medio en el caso de Cabezas— debido a distintos motivos. Uno de ellos es la muerte en accidente de tráfico en febrero de 2019, del exluchador José Manuel El Perla Mayorga, el campeón más veterano del kickboxing español. Una figura que ha unido a distintos púgiles, entre los que se incluyen las dos nuevas estrellas de la promotora UGC. "Cuando Sergio suba al cuadrilátero", avisa Ricobaldi, "va a estar acompañado por El Perla, así que nuestros adversarios van a tener un problema porque se van a tener que pegar no sólo con Sergio, sino con una esquina donde estará Manuel, con un mánager como yo y con un ángel de la guarda que le estará cubriendo las espaldas como Mayorga". "Que se preparen porque no estamos muertos, que estamos de parranda", advierte Lahm.

luchador Sergio 'The Predator 5.0' Cabezas, de la promotora UGC. | David Alonso Rincón

Con un combate en ciernes, los dos púgiles siguen una dieta estricta y entrenan cinco de los siete días de las semanas en dos sesiones, cada una de una hora de duración. "Hay que hacer poco entrenamiento pero que sea intenso y de calidad", apunta Sergio, del peso wélter. "Debemos diferenciar entre los entrenamientos cotidianos y cuando se acerca un combate porque hay mucha diferencia", explica, por su parte, David.

The Predator 5.0 Cabezas (40 peleas como profesional, con un balance de 30 victorias, 8 derrotas y dos nulos) se define como "un guerrero muy explosivo". "Me gusta la guerra, aunque soy consciente de que a veces no está bien, no interesa, y hay que pelear más con la cabeza"", admite. Panzerfaust Lahm, por su parte, destaca por su "movilidad" tras haber hecho "mucho boxeo". "Mi estilo no es el de un gran noqueador, aunque tengo una base muy buena de manos y de desplazamientos", señala este madrileño, púgil del peso gallo, que tiene un balance de 38 victorias, 12 victorias y dos nulos en 52 combates.

La idea de las artes marciales mixtas (MMA) ronda las cabezas de Sergio y un David que pega duro –como este redactor ha podido comprobar en sus propias carnes– y que también practica jiu jitsu –arte marcial imprescindible en los agarres cuando una pelea de MMA tiene que resolverse en el suelo– "cuando tengo un poco de tiempo libre". "¿McGregor? Es más malo que el hambre abajo, en el jiu jitsu", salta el CEO de UGC. "Gana los combates arriba porque abajo no sabe pelear. El combate bueno se tiene que desarrollar arriba, que es donde se ve quién es un peleador. El suelo tiene que ser el complemento para acabar abajo".

Preguntado por este periódico si sus dos luchadores estrella estarían preparados para dar el salto a la UFC (la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo que preside el mítico Dana White), Ricobaldi lo tiene claro: "No es que les vea preparados, es que muchos luchadores que son estrellas en la UFC seguramente se llevarían una gran sorpresa si tuvieran que enfrentarse contra ellos. No dejan de ser Gladiadores del Coliseo. Que el público les valore, les anime y los tenga como ídolos, como ocurría en la Antigua Roma".

"La vida es lucha y la lucha es vida"

"Estos sí que son ídolos y no Cristiano y Messi. Para que lo entiendas: yo cojo a dos campeones del mundo de kickboxing o de K1 y a dos futbolistas, y ya te digo yo lo que va a pasar. Cojo a estos señores y les pongo a correr en la final del Mundial en el mismísimo Maracaná: van a tocar solo dos balones y les van a regatear, pero no me cabe duda de que van a correr como locos de arriba a abajo. En cambio, si tú subes a un ring a Cristiano y Messi, seguramente a las dos horas de acabar el combate habrá que ir a verles al hospital con unas flores y una caja de bombones. Eso si están despiertos y no en coma", dice a este periódico Antonio Ricobaldi, medio en broma, medio en serio. "La lucha es la vida misma, amigo. La vida es lucha y la lucha es vida", apostilla.

Una vez que se haya disputado el K1 Gold Legend a finales del próximo abril, el CEO de Unlimited Global Challengers piensa en más combates para sus luchadores estrella, con especial hincapié en Sergio Cabezas. Si gana el título europeo ISKA, The Predator 5.0 pasaría a disputar el cinturón mundial en Nueva York "a lo largo del año". "Estoy súper ilusionado", destaca Lahm. "Antonio es un loco, pero un loco maravilloso. Un chiflado de los deportes de contacto y de todo lo que rodea a este mundo. Su proyecto me parece súper interesante y por eso me he unido a él". "En otros países como Inglaterra o Estados Unidos, un campeón de la talla de Sergio o de la mía sí puede vivir exclusivamente de la lucha. En España, por desgracia, no es así. Pero sé que ahora va a cambiar, y va a cambiar, entre otras cosas, gracias a promotoras como UGC, que cuida al luchador para que no tenga que depender de otras cosas", apunta Lahm.

David 'Panzerfaust' Lahm, la otra gran estrella de la promotora de Antonio Ricobaldi. | David Alonso Rincón

"Esperamos reflotar la carrera de los dos", dice Antonio Ricobaldi de sus dos luchadores estrella. "Nunca han estado hundidas, pero sí solapadas, y eso hay que empezar a cambiarlo". En este sentido, el director ejecutivo de UGC anuncia una "gran sorpresa" que está preparando con Sergio Cabezas, aunque "no puedo adelantar nada más". ¿Artes marciales mixtas? "Hay negociaciones avanzadas con Glory –empresa con sede en Singapur que promociona distintos eventos internacionales de kickboxing– y con varios organismos de MMA... pero, como decía Mayra Gómez Kemp en el Un, dos, tres, ‘hasta ahí puedo leer’".

¿Combate contra alguna estrella de la UFC? Con un "loco maravilloso" como Antonio Ricobaldi nunca se sabe. Dentro de unas semanas, tras el K1 Gold Legend, los aficionados de los deportes de contacto podrán salir de dudas...