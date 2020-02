Paco Vallejo le gana la partida a Hacienda, que le reclamaba medio millón pese a perder al Poker

Victoria de Paco Vallejo sobre Hacienda. La pesadilla que ha vivido el ajedrecista menorquin, por una reclamación de la Agencia Tributaria, que le reclamaba más de 500.000 euros por las ganancias que obtuvo jugando al póker online en 2011 (86.482 euros), basándose en una ley obsoleta que fue modificada en 2012, y que no tenía en cuenta las pérdidas (92.197 euros ). Es decir, le reclamaban medio millón de euros pese a perder 5715 euros. Una auténtica broma de mal gusto.

Todo comenzó con una partida de poker online. Una maldita partida, allá por 2011, que Vallejo no olvidará jamás. El mismo lo explica en su cuenta de Facebook: "Jugué por diversión, no soy ningún ludópata ni mucho menos. Lo perdí todo, unos pocos miles y dejé de jugar. Ahí se quedó".

Sin embargo, cinco años después de aquella partida, Hacienda llamó a su puerta: "Me reclama más de medio millón de euros, porque usted jugó al poker y perdió. Parece una broma macabra, pero no lo es. A partir de ese momento empieza una bola de nieve que te va aplastando".

Antes de celebrarse el juicio, Hacienda a terminando cediendo y le ha dado la razón. Aún así, lo que nadie va a compensar a Vallejo, es el tremendo daño tanto económico -la cantidad gastada en su defensa- como psicológico generado durante estos años y anuncia que presentará batalla para mantener íntegra una imagen que se ha visto afectada a nivel profesional.

Aún ganando, esto es una patada en tus partes porque lo de ganar es una broma. Se han sobrepasado 40 pueblos y no me han indemnizado, aunque este tema yo no lo doy aún por cerrado y lo estudiaremos. Igual en Estados Unidos te pagan tres millones de dólares tras algo así y puedes decir que has ganado. De momento concluyo este capítulo habiendo gastado una gran cantidad en abogados, habiendo perdido torneos de ajedrez y prestigio

Hacienda basaba su reclamación en una ley obsoleta: Desde 2012, si el resultado es negativo, es decir, hay una pérdida, el mismo no tributará en el Impuesto sobre la Renta, pero la nueva ley no se empezó aplicando con carácter retroactivo.

El infierno que ha vivido Paco, al que le reclamaban medio millón de euros, por lo que existía amenaza de cárcel, no se lo desea ni a su peor enemigo: "Yo me acojoné mucho. El caso es que Hacienda sabía que yo no había ganado nada porque todo quedaba registrado, mi historial de juego estaba ahí".

Vallejo vivió tal estrés por la situación y el "trato asqueroso, lamentable" que recibió de algunos miembros de la administración pública, que llegó a retirarse por primera vez de un torneo de ajedrez: "Durante este período de locura llegó un punto en el que yo no estaba para representar a España cuando España me trataba a mí de un modo criminal. Había defendido a la selección en cientos de torneos, pero moralmente no podía. He hecho mucho más por España de lo que este país ha hecho por mí. Ni siquiera cuando bajaron las subvenciones por la crisis puse problemas a la Federación. Yo jugaba con placer y con orgullo por el país en el que he nacido".

Para más inri, su madre enfermó durante un viaje a Dubái. Estuvo en coma durante tres semanas y Paco, que se planteó llevarla a España, no podía abordar una empresa así con la cuenta casi a cero: "Empiezo a cancelar torneos, empiezan las infecciones en la piel por cuestión de nervios, tengo que cancelar mi participación con la Selección Nacional porque no aguanto la presión. Todo esto coincide con mi madre enganchada en los Valores Santander y con una infección de salud gravísima en el extranjero que casi acaba con su vida, y a la que no pude hacer frente por culpa de que Hacienda ya ha cogido todo lo que tenía y aún reclama más..."

Una situación dantesca la vivida por un Paco Vallejo, como el mismo relata era parecido a tener "una espada en mi cuello", que parece, por fin, ve la luz al final del túnel.