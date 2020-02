El exjugador de rugby Rowan Baxter asesina a sus tres hijos y a su exmujer y luego se suicida

Trágico suceso en Australia. Rowan Baxter, exjugador de los New Zealand Warriors de la National Rugby League, se ha suicidado después de prender fuego al coche en el que se encontraban su exmujer y sus tres hijos, en un suceso ocurrido en Camp Hill, al sur de Brisbane

Baxter prendió fuego al coche cuando todos estaban dentro del vehículo. Los testigos afirman que el exjugador cogió un cuchillo y, tras acabar con la vida de los otros cuatro ocupantes del vehículo, se suicidó.

La madre de los tres niños, de seis, cuatro y tres años de edad, consiguió escapar del vehículo y un vecino apagó las llamas que la rodeaban. Sin embargo, las heridas provocadas por las quemaduras acabaron costándole la vida.

El periódico australiano Daily Mail desvela que Baxter rompió la relación que tenía con su exmujer, una situación que abrió un conflicto entre ambos por la custodia de los niños.

Joey Abraham, amigo de la familia, cuenta que el exjugador estaba pasando por una gran depresión. "No era tanto que la mujer le dejase, sino no poder ver a los niños, eso era lo más difícil para él. Ahora era sólo una sombra de la persona que acostumbraba a ser. Supongo que no ver a los niños le ha vuelto loco", comenta.