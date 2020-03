Sergio Cabezas, bicampeón mundial de K1, visita Libertad Digital con el cinturón europeo que disptutará en Madrid

No todos los días tiene uno el privilegio de recibir en su casa a un doble campeón del mundo. Sea del deporte que sea. Y si encima viene acompañado por su equipo, mejor aún. Y si los tres —el deportista, su entrenador y el promotor—, aparecen perfectamente trajeados, apaga y vámonos. Sergio Predator 5.0 Cabezas, estrella del K1 —disciplina muy parecida al kickboxing con algunos matices— con dos cinturones mundiales en su haber, visitó esta semana la sede del Grupo Libertad Digital y lo hizo con el cinturón europeo ISKA (International Sports Karate Association), en el peso superligero (63,5 kilos), y su correspondiente copa —un enorme trofeo que ríase usted de la Orejona que se entrega al ganador de la Champions League— que en poco más de una semana disputará ante el francés Anas Azizoun. Eso sí, ya conocen el dicho: se mira pero no se toca, no vaya a ser que traiga mal fario...

La cita, que tendrá lugar el próximo sábado 14 de marzo en el Madrid Arena dentro de la velada War of Titans II —organizada por Titan Channel—, contará con un total de 12 combates de K1, muay thai y artes marciales mixtas (MMA). Y Cabezas, madrileño de 32 años, es uno de los cabezas de cartel junto a otros referentes nacionales de los deportes de contacto como Jonathan Fabián, Enoc Solves, Antonio Orden...

Sin duda uno de los mayores eventos nacionales que ningún aficionado debería perderse. "Va a haber golpes y mucho espectáculo. Será una pelea muy grande", nos anuncia Cabezas en presencia de su entrenador, Manuel García Barrio, Lolo, y de su promotor, Antonio Ricobaldi, de cara al que será su primer combate como luchador estrella de la promotora Unlimited Global Challengers (UGC).

"Hay que ser listo: pega y te vas"

Enfrente estará Anas Azizoun, un rival al que el preparador García Barrio ha estudiado bien: "Es fuerte y valiente, más alto que Sergio". Algo ha cambiado en Cabezas, como relata Lolo a LD. Ya no es ese luchador que iba a por todas y "se liaba a palos", sin importarle encajar golpes con tal de darlos él en el cuerpo a cuerpo. "Ahora sale con nueva mentalidad. Lo está demostrando en los entrenamientos y en este primer combate (bajo su batuta) va a hacer cosas diferentes. Será más inteligente, más frío de cabeza, pero tampoco vamos a dar pistas no vaya a ser que nos oigan", apunta entre risas, como si su contrincante galo estuviera al otro lado de la pared.

"Lo que hacía no es que estuviera mal, sino todo lo contrario porque no hay más que ver hasta donde ha llegado, pero había que matizar algunas cosas que, si se aplica bien, le pueden situar un escalón por encima", confía García Barrio.

Sergio Cabezas (c), luchador de K1, junto a su entrenador, Manuel García Barrio (i), y el promotor Antonio Ricobaldi. | David Alonso Rincón

Como su propio apodo indica, Sergio Cabezas (30 victorias, ocho derrotas y dos nulos en 40 peleas como profesional) es un auténtico depredador del ring. "Ahora soy más inteligente. Pego y me voy para no recibir golpes", ahonda el luchador madrileño, criado en Colmenar Viejo, a los pies de la Sierra de Guadarrama. "Antes daba igual que le pegaran con tal de pegar él, pero eso había que cambiarlo. Le he dicho: ‘Que son cinco asaltos y vas a pelear por un título’. Hay que ser listo y quitarse golpes para poder contragolpear. Hasta ahora ha tenido suerte, pero insisto en que eso había que corregirlo. Por fortuna, las coge al vuelo y lo ha corregido porque es muy fácil trabajar con él", destaca Lolo, un entrenador que, con sus gritos —Libertad Digital puede dar fe—, se hace notar desde la esquina.

El físico, la psicología, la alimentación y el descanso. Cuatro factores clave en cualquier deportista de elite que se precie. Viendo a Sergio, que luce un torso perfectamente definido —este medio también ha podido comprobarlo in situ—, el físico le sobra. Y la psicología, también. "Con su preparación y experiencia, la psicología ya la tiene", explica Lolo sobre su pupilo, que augura una velada, la del War of Titans II, "interesante y entretenida" antes de volver a pelear el próximo 25 de abril en el K1 Gold Legend (dentro de la velada competirán por el reconocido Trofeo Internacional de la Península Ibérica / International Iberian Trophy), en Navacerrada (Madrid). "Otra vez en casa, pero todavía un poco más cerca de Colmenar si cabe. Siempre hace ilusión especial pelear cerca de tu gente, es una alegría porque sabes que se van a acercar a verte", apunta Sergio.

"El David Beckham del K1"

Ahora Lolo García Barrio y él desembarcan en Unlimited Global Challengers (UGC), la promotora de los deportistas de contacto y artistas marciales que Antonio Ricobaldi puso en marcha hace apenas unas semanas. Después de haber sido luchador, directivo de varias asociaciones relacionadas con este mundillo —como la World Kickboxing Association (WKA) o la Federación Internacional de Muay Thai (FIMT)— y hasta speaker, Ricobaldi se embarca en una nueva aventura profesional con varios fichajes de relumbrón, entre ellos los de los propios Cabezas y García Barrio, uno de los entrenadores de mayor prestigio en el panorama nacional.

"Sergio es nuestro fichaje estrella, el David Beckham del K1. De hecho, no hay más que ver cómo se parece", dice Ricobaldi entre risas, "pero también hemos incorporado a David Lahm, Daniel Blade Molongua, Omar Bourba El Visir Ben Amar… Son todos magníficos luchadores, pero con UGC se van a dar a conocer más todavía. No son sólo luchadores, son productos y nosotros los vamos a exprimir como si fueran naranjas para sacarles todo tu jugo. ¡Ojo! no confundir con explotar a una persona, sino explotarles en el buen sentido, en aprovechar al máximo su rendimiento para que despunten más aún, como ocurre por ejemplo con Conor McGregor", señala el director ejecutivo (CEO) de Unlimited Global Challengers. "De momento, para empezar, no hay más que ver cómo hemos venido trajeados. Como ocurre precisamente con McGregor o antes ocurría con Mohamed Ali o Bruce Lee. Siempre de traje porque lo que vende es la imagen", comenta Ricobaldi.

Pero, más allá de su aspecto "impecable", ninguno de los tres olvidan sus orígenes humildes. "Todos los que estamos aquí hemos venido desde abajo y eso se nota", le interrumpe García Barrio. "Hemos empezado en gimnasios pequeñitos, dando clases, y hemos crecido juntos. No olvidamos de donde venimos". "Somos una familia", continúa Ricobaldi. "En la nueva promotora", vuelve a tomar la palabra Lolo, "notas más seriedad, más compromiso… entre nosotros no hay mentiras, sólo la verdad. Ahí lo dejo", espetó el entrenador. ¿A quién irá dirigido este dardo envenenado?

Lo cierto es que Lolo, Sergio y Antonio rehuyen cualquier polémica. No quieren enfangarse, sino limitarse a pensar en la pelea del próximo día 14 para que Cabezas, el Predator de los cuadriláteros, se haga con el ansiado cinturón continental versión ISKA.