Toca quedarse en casa. Como sus decenas de empleados. Como miles de millones de personas en todo el mundo. Antonio Ricobaldi, director ejecutivo (CEO) de la promotora de deportes de contacto Unlimited Global Challengers (UGC), aprovecha estos días de confinamiento por el coronavirus para "mover hilos" desde su hogar, "dándole al teléfono" para ver cómo reinventarse en un negocio que, como la gran mayoría de deportes, se ven fuertemente sacudidos por la crisis que ha provocado esta devastadora pandemia mundial.

Y por esta misma vía, la telefónica, atiende la llamada de Libertad Digital –y en concreto la de este redactor– para mostrar sus impresiones acerca del daño que causa (y va a seguir causando) el Covid-19 en los deportes de contacto. "La propia palabra ‘contacto’ lo dice. Pero ya no sólo el contacto entre los luchadores, sino el contacto de la gente en las gradas de pabellones llenos de aficionados… Ahora desgraciadamente esta crisis se ceba con un sector como el nuestro que estaba en pleno auge. Lo hemos podido ver en la UFC, Bellator o Glory, por poner algunos ejemplos, o aquí en España en eventos como el War of Titans II o el K1 Gold Legend, que han tenido que suspenderse. Es una debacle económica muy grande", cuenta con resignación Ricobaldi –antes de haber puesto en marcha la promotora UGC fue luchador, directivo de varias asociaciones relacionadas con los deportes de contacto y hasta speaker– en declaraciones a este periódico.

"No van a ser 15 días, sino varios meses"

"Se ha hecho un esfuerzo muy importante por traer a luchadores extranjeros, pagar las bolsas a los deportistas y poder remunerar a los profesionales de un colectivo que ha resultado muy perjudicado", añade en este sentido. "Ha parado el fútbol, el baloncesto, el tenis, la Fórmula 1, todo… Pero lo peor es que no estamos hablando de sólo quince días, que es lo que se supone que va a durar el parón por el estado de alarma, sino de varios meses porque también hay que añadirle el período de inactividad de los deportistas", explica Ricobaldi.

"En lo que concierte a deportes de contacto como las artes marciales mixtas (MMA), muay thai o kickboxing, se ha ido todo por el sumidero con la cancelación de eventos internacionales con un PPV muy fuerte que ya estaban cerrados. Los contratos, igual: los peleadores, entrenadores y promotores estamos sin poder cobrar. Por no hablar de las empresas de publicidad, los viajes o el taquillaje, con millones de aficionados y profesionales en Europa que han quedado muy tocados en este sentido", insiste el director ejecutivo de Unlimited Global Challengers, apuntando que "el tema de las pérdidas es incuantificable y ahora mismo no se puede saber. Se puede decir que las pérdidas van a ser terroríficas".

Antonio Ricobaldi, CEO de la promotora Unlimited Global Challengers.

En España, por ejemplo, hay cerca de 5.000 gimnasios que se verán obligados a cerrar entre dos y cuatro meses, acogiéndose a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis del coronavirus. En este sentido, Antonio Ricobaldi recuerda que la gran mayoría de estos gimnasios están dedicados en mayor o menor medida a los deportes de contacto –principalmente artes marciales mixtas y muay thai–, con todo lo que ello conlleva. "Los peleadores necesitan ir a los gimnasios o a sus clubes deportivos y también poder salir a correr a la calle. Su preparación es muy rigurosa para poder afrontar competiciones en las que un luchador puede mandar a otro al hospital o incluso matarlo. En este sentido, la preparación ha pegado un bajón muy importante. Ciertos deportes son un juego que mueve millones de euros, pero son sólo eso, un juego. Aquí no hay juego que valga".

"Los luchadores son espartanos, preparados para lo que venga"

En cualquier caso, el promotor recuerda a LD que si hay alguien que puede estar especialmente preparado para un confinamiento, tanto a nivel físico como psicológico, ése es el deportista de contacto. "No son deportistas, son guerreros que van más allá del deporte", destaca. "Son como los espartanos en la Antigua Grecia: estaban los militares tradicionales y luego los espartanos, que eran guerreros de élite mucho más preparados. Aquí pasada igual: no son sólo deportistas, sino que van más allá. Son peleadores, luchadores. Lo dijo Sergio The Predator 5.0 Cabezas (su luchador estrella en la promotora UGC) hace poco en una entrevista. ‘Nosotros somos guerreros y estamos preparados para lo que venga’. Por supuesto que es una desventaja no poder ir al gimnasio, pero a su vez estoy plenamente convencido de que este confinamiento, dure lo que dure, les va a hacer mentalmente todavía más fuertes", finalizó Antonio Ricobaldi.