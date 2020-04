Entre el 10 y 11 de mayo de 1996 se produjo la mayor tragedia en la historia del alpinismo. Una tormenta de nieve sorprendió a dos expediciones en la cima del Everest y, aunque algunos consiguieron escapar a tiempo, ocho personas perdieron la vida. Algunos en el ascenso y otros ya en el descenso, después de haber llegado a la cima del mundo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es de duro el ascenso al Everest? ¿Puede realizarlo cualquier persona? Este desastroso incidente tuvo una amplia cobertura informativa y provocó que se iniciara un debate sobre si se debía comercializar la montaña de élite. Como pudieron comprobar hace semanas con la famosa fotografía de decenas de personas haciendo cola para llegar a la cima del Everest, el debate se lo llevó el viento sin mayores consecuencias.

La película, que pueden ver en Netflix, nos ubica en el inicio de las excursiones que permitían que profesores, periodistas o empresarios, cualquiera con un fondo físico, pudieran tener la oportunidad de coronar el punto más alto de la Tierra si, eso sí, pagabas previamente unos 70.000 dólares. Y, hablando de dinero, es interesante comprobar las presiones que deben soportar los alpinistas-empresarios que tienen como prioridad pensar en la vida de sus clientes que, inconscientes de los peligros reales de la montaña, exigen que les lleven a lo alto de la montaña. Si son precavidos y deciden volver, el cliente se quejará porque no ha cumplido las expectativas y el negocio no prosperará. Es solo una parte que desconocía y me resultó interesante.

La ascensión tuvo polémica. Hubo distintas versiones de lo que sucedió. Les recomiendo también que lean Mal de altura, el libro que escribió el periodista Jon Krakauer, uno de los afortunados que se salvó de la tormenta. ¿Hubo negligencia? ¿Qué falló para que murieran tantas personas? La película está tan bien recreada en todos los sentidos que podrán sacar sus propias conclusiones. Por un lado verán esa presión de la que les he hablado, también hay exceso de confianza y una serie de errores que pueden suceder cuando estás a 40 grados bajo cero, hay un 60% menos de oxígeno y el cuerpo se está muriendo lentamente porque no está preparado para sobrevivir a estas condiciones.

Lo mejor de la película para mí es que es realmente informativa. Ahora hay preciosos documentales, eso es cierto, y en Youtube pueden ver, con cámaras HD, lo que observa un alpinista desde la cima del Everest, pero ningún vídeo te recreará una verdadera crónica de una tragedia de estas magnitudes en la montaña. Comprobarán que llegar hasta la cima es una dura excursión. No tienen que escalar, dormir en paredes o abrir un camino. Es cierto que con fondo físico y un buen guía y una preparación previa, puedes llegar a la cima del Everest. Lo realmente duro, y ahí está muy bien recreado gracias a la tecnología, es el frío, las ventiscas y tormentas, la falta de oxígeno a 8.000 metros o, en conclusión, a la exigencia mental a la que se somete tu cuerpo. Está tan bien montado que parece que estás en la montaña. Lo peor, que no llegas a empatizar con los dramas personales de muchos de los personajes. Aún así, tampoco importa demasiado porque ahí no reside la esencia de la trama.

La cinta está repleta de actores de primera línea de Hollywood. Jason Clarke es el principal protagonista, el guía de la expedición en la que más se centran. Su mujer es Keira Knightley, Jake Gyllenhaal es el guía de la segunda expedición y Josh Brolin es el clásico cliente de "Yo he pagado, llévame a la cima a toda costa". En esta expedición está el famoso Anatolu Bukréyev, escalador soviético que, por principios, subía sin ayuda del oxígeno. Hasta siete ochomiles se hizo sin esa ayuda extra. Luego también escribiría un libro sobre lo que sucedió a su modo de ver. A diferencia de otras películas deportivas, ésta se aleja bastante de lo épico y es realmente cruel, como lo es la montaña.