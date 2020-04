¿Recuerdan a Tom Cruise en el inicio de la pésima Misión Imposible 2? Fue una escena muy comentada pero si por si acaso no se acuerdan, Youtube les ayuda.





Misión Imposible

Esta saga es reconocida, para eso se llaman así, por sus escenas imposibles pero en esta ocasión, la realidad supera la ficción. Si esos dos minutos les han dejado sin aliento, prepárense porque la realidad supera la ficción y sus efectos especiales. En "The Dawn Wall" (Netflix) no hay tomas, escenas y engaños y es el ascenso más complicado que haya realizado un ser humano. Un año antes de la oscarizada "Free solo" que quizá comente en los próximos días, se presentó, sin recibir tantos premios, este documental que para mí es mejor aún. La historia trata de uno de los mejores escaladores que se han conocido, Tommy Caldweel y del ascenso que nadie había logrado nunca, la cara imposible de "El Capitán", una enorme roca de granito más de 900 metros de altura en el parque nacional de Yosemite, California.

"¿Por qué?" es la pregunta que más veces se repite en los 100 minutos de duración. "¿Por qué un hombre iba a arriesgar su vida de esta manera?". Para mí los escaladores son una raza singular. No diré que están locos pero a estos niveles, su obsesión por superarse les lleva a hacer grandes proezas, pero también a hacer cosas que no tienen sentido. Tommy y Kevin Jorgenson, su compañero, dedicaron 6 años a ascender una pared. 6 años de sacrificio personal, dejando de lado a mujer e hijos por un montón de piedra y de sacrificio físico. Van a ver sangre y van a sufrir con ellos. Da igual que estén el sofá porque les va a doler ver como no tienen ya ni yemas en los dedos. Pero también van a comprobar la ilimitada capacidad de superación que tiene un ser humano. Tommy Caldwell hizo una proeza pero en su caso, lo consiguió tras perder un dedo clave para los escaladores.

La vida de Tommy estuvo condicionada desde pequeño. Su padre, también escalador, le metió en este mundo desde muy pequeño y a los seis años ya escalaba montañas complicadas para un adulto. Necesitaba de retos y por eso se marchó a Kazajistán donde fue secuestrado. Salió evidentemente con vida pero también se llevó consigo un trauma que le afectaría.

Supongo que lo dan por sentado pero les confirmo que las imágenes son espectaculares. Las cámaras actuales permiten una serie de tomas impresionantes. Hay tensión, angustia pero también superación, sueños, superación y amor. Un documental muy recomendable tanto si les gusta o no la escalada. Yo todavía me pregunto cómo una persona puede sostener todo su cuerpo en una pared vertical, a cientos de metros de altura, sobre un apoyo de solo 1 centímetro.