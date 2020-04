Sigo preguntándome cómo puede estar vivo Joe Simpson. Es algo que mi mente no llega a entender. Cierto que los alpinistas están hechos de otra pasta, capaces de aguantar situaciones extremas, son personas que reconocen la necesidad de mirar de frente a la muerte para sentirse vivos porque sino, su corazón no late a las pulsaciones que su organismo les pide. Soy consciente de todo ello, pero ni aún así puedo entender cómo sigue vivo. Su caso me parece sobrehumano, el más increíble que he conocido nunca.

'Tocando el vacío' es un aclamado documental de 2003 que recrea los hechos sucedidos en Perú en 1985 cuando dos alpinistas británicos, Joe Simpson y Simon Yates, se marcan el reto de ascender la cima del Siula Grande (6344 metros) por una vía que nunca había sido escalada previamente. Consiguen coronar la montaña pero al comenzar el descenso, uno de ellos se cae y se rompe la pierna. Imagínense la escena. Están a más de 6000 metros, hay una tormenta de nieve y no puedes dar más de dos pasos y sin la posibilidad de pedir ayuda. ¿Qué haces si tú eres el escalador que está sano? ¿Le abandonas condenándole a la muerte? Ahí es donde comienza una historia que se hizo famosa a nivel mundial con el best seller que escribió el propio Joe Simpson y cuyo título es el mismo: 'Tocando el vacío'.

Cartel del documental

No diré nada más de lo que sucede porque no quiero hacer ningún tipo de Spolier pero, para intentar convencerles un poco más para que destinen una hora y media a este documental, les diré que Simon no abandona a su compañero y pese a ello, fue criticado y cuestionado por gran parte de la comunicad de alpinistas. Es un relato emocionante y narrado en paralelo a las entrevistas que se realizan a los dos protagonistas que cuentan años más tarde lo que sucedió y todo lo que pasaba por su cabeza. Decisiones de vida o muerte, algunas cuestionadas moralmente, que son explicadas minuciosamente para poder entenderlas. No es un drama, tampoco es una tragedia porque todos acaban bien así que pueden sentarse a ver el documental y hacer la prueba de cuántas veces pensará o dirá en alto: "¿Cómo va a sobrevivir a esto?".

El documental te incita a reflexionar. En primer instancia a qué motiva a estos tarados a jugarse la vida de esta manera y cuando superen este nivel, sobre la vida, el más allá y el poder que tiene el ser humano de supervivencia y de resistencia. Estar encerrados en casa uno dos meses ya no me parece tan complicado. El documental puede verse en Youtube.