Ahora que buscamos desesperadamente referentes políticos, no está de mal echar la vista atrás y recordar a Nelson Mandela, un auténtico líder en tiempos complicados. Hay muchos libros sobre él que, más que recomendar, recetaría por La Moncloa. Uno de los más populares es "Playing the enemy", de John Carling, libro en el que se inspiró Clint Estwood para dirigir "Invictus", una inspiradora y gran película que, eso sí, no está a la altura del acontecimiento histórico-deportivo con la conquista del mundial de Rugby por parte de Sudáfrica en 1995. Espero no haber hecho spoiler pero 25 años de margen me parece

Portada del libro

suficiente.

Nelson Mandela fue e hizo mucho más de lo que se ve en la película. Soy tan consciente de que es solo cine, que la cinta gira en torno al rugby y no a su actividad política, como también lo soy de que la reconstrucción con la que tuvo que lidiar en Sudáfrica, fue mucho más dura y complicada de lo que muestra Estwood. En mi humilde opinión, es una versión edulcorada, supongo que con intención por parte del director ya que el complejo trasfondo ideológico no se ve reflejado. Falta pulir un guion en el que no hay ni violencia.

Pese a ello, por supuesto Invictus es una excelente película. Solo quiero decir que si hubiera sido más fiel a lo qué sucedió en Sudáfrica, podría haber sido incluso mejor. Por supuesto, nada que objetar a las dos principales interpretaciones. La relación entre Nelson Mandela (Morgan Freeman) y el capitán del equipo de Rugby, François Peinaar (Matt Damon) compensa la balanza. Sus charlas, emotivas e inspiradoras, una fuente de sabiduría, son la esencia de la película y de ese cambio que necesitaba el país.

Ser mejor persona, saber perdonar, tratar al resto con respeto, olvidar las diferencias, ser un ejemplo y la inspiración para otros. Son solo algunos de los valores que intentó transmitir Madiba y que si están bien reflejadas: "El pasado es el pasado, ahora hay que ver el futuro y solo vamos a salir si vamos juntos", "nuestra nación puede ser un rayo de luz para el mundo", "A veces la inspiración está en el trabajo de otros. Una canción, un poema…". No es la mejor película de Estwood pero visualmente deja su sello. Sus últimos quince minutos son sobresalientes aunque no sepas nada de rugby.