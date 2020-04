Desde que comenzó esta cuarentena forzosa he recomendado dos documentales sobre dos modalidades de escalada diferentes: The Dawn Wall y Tocando el vacío. Hoy traigo el tercero, Free Solo, la versión más extrema y arriesgada que existe. Solo un 1% de los escaladores lo practica porque implica no tener ninguna ayuda y ningún seguro en caso de error. Asciendes sin cuerdas, solo con tus manos y tus pies. Un fallo, por mínimo que sea, suele terminar con su vida. Muchos escaladores que practican esta modalidad acaban muriendo. Entonces, ¿por qué lo hacen? El protagonista de este documental, Alex Honnold, no es muy original en su respuesta. Alega que así se siente más vivo y que todos podemos morir en cualquier momento de cualquier manera.

Así grababan. | Free Solo

Free Solo es un sobresaliente documental oscarizado de National Geographic que nos trae una hazaña sin igual dentro del alpinismo. Es la escalada más arriesgada que nunca ha existido. El objetivo es El Capitán, que podrán recordarla porque también es protagonista en The Dawn Wall con Tommy Caldwell quien también sale en este documental porque es el ídolo pero también amigo de Alex. Esta enorme roca en el Yosemite es la obsesión de cientos de escaladores desde que se logrará coronar por primera vez en 1958. Son más de 900 metros de piedra que Alex ha subido en más de cincuenta ocasiones. La cuestión está en que nadie la ha conquistado en la modalidad de free solo y Alex lo va a intentar. Como explica Tommy a las cámaras, "muchos escaladores mueren y Alex, ahora mismo, es el que más probabilidades tiene de morir".

Alex y su novia, Sanni, en los Oscars

El reto duró dos años. Hay una preparación previa que le lleva a practicar en otras montañas, como en Marruecos, a tomar notas específicas de cada paso que tiene que dar en El Capitán y los preliminares son más largos de lo que él hubiera deseado porque tiene un par de lesiones en espalda y tobillo cuando escala con su novia. Alex Honnold es un tipo extraño y de nuevo tiene una explicación y está en su familia. Como él mismo dice, nunca se pronunciaba la palabra "amor" en su casa y nadie daba abrazos. Su padre, como no, era muy exigente con él. Desde los 19 años ha vivido en una furgoneta y comía por 99 centavos y aunque les parezca imposible, tiene una novia muy agradable, Sanni, que tiene la escalada como un simple hobbie. Es interesante ver también la evolución de Alex como persona gracias a la relación que mantiene con ella. Al principio, cuando Sanni le pregunta si piensa en ella cuando asume estos riesgos, Alex le contesta que no, que no tiene ningún motivo para pensar en alargar su vida. Se limita a responder sin pensar en los sentimientos de ella que se pone a llorar, evidentemente. Durante el documental se intenta incluso dar una explicación científica a porqué Honnold es así con las personas y en la montaña donde no tiene ningún tipo de miedo. Le hacen un escáner y comprueban que hay una sección en el cerebro, su amígdala, que no está tan desarrollada como el resto y esa zona es la que es responsable de detectar el miedo.

Los últimos veinte minutos del documental son una auténtica locura porque son solo imágenes de la escalada a El Capitán. Yo me emocioné, grité y hasta tuve que dejar de mirar la pantalla por el vértigo y el miedo que pasaba porque siempre tienes la sensación de que se va a matar. Los cámaras, dirigidos por el matrimonio Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, llegan a admitir que se replantearon este trabajo porque no querían grabar lla muerte de Alex Honnold, el escalador más loco de la historia.