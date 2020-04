La siguiente historia es completamente verídica. Michael Oher fue uno de los 12 hijos que tuvo su madre, una mujer alcohólica, adicta a la droga. Tampoco tuvo el apoyo de su padre, un delincuente que estuvo la mayor parte del tiempo en la cárcel antes de morir. Abandonado desde pequeño, Michael no tuvo un hogar estable ni acceso a la educación. Estuvo en 11 escuelas diferentes en sus primeros nueve años. Era un niño reprimido, que repetía cursos y todo hacía indicar que su futuro estaría en las calles donde se crio, entre delincuentes y traficantes. No fue así. Nuestro protagonista obtuvo una nota alta en el instituto y las universidades de todo Estados Unidos acabaron peleándose por conseguirle. Michael, hasta hace un par de años, era uno de los jugadores más destacados de la NFL. El último contrato que firmó era por 45 millones de dólares.

Michael junto a su familia de acogida

Blind Side es la historia de Michael Oher y de cómo consiguió algo totalmente impensable. No fue todo mérito suyo porque tuvo la ayuda de su madre adoptiva, interpretada por Sandra Bullock. Nunca pensé que la vería ganar un Oscar pero así fue. Algo injusto para muchos pero la actriz, más conocida por sus muchas películas románticas, brilla con un personaje que radia personalidad desde el primer minuto. Interpreta a una mujer adinerada, cristiana que rescata a un chaval con la intención de ayudarle en su vida. Hay que destacar que Michael es negro y ella se mueve siempre en ambientes de mucho dinero y con gente blanca. Las miradas, comentarios e insultos siempre tienen una respuesta genial por parte de ella.

Hay que decir que es agradable ver a Bullock en papeles donde puede demostrar el talento que demostró en sus primeros años en Hollywood. Ni ella misma pensaba llegar a esta cima porque tras ganar el Oscar en 2009 afirmó que "ganar este premio nunca había entrado en mis planes, no aspiraba a tanto". La película fue un inesperado éxito en taquillas. Batió un récord, al ser la primera cinta protagonizada por una mujer que superaba los doscientos millones de dólares, solo en Estados Unidos. Recaudó más de 250 millones y costó 29.

Es un buen drama, tiene momentos emotivo, graciosos, es entretenida y cumple su función pero no tiene el nivel suficiente, como sucedió, para ser nominada también al Oscar a mejor película. Como dato curioso, hay que rescatar que Michael cuestionó la película. Dijo que no le gustó porque desde entonces, ya no le veían igual en la NFL. En 2017, su último equipo, los Carolina Panthers se desprendieron de él tras no superar un examen médico por conmociones.