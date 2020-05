Tratándose de toda una referencia a nivel mundial, resulta imposible que cualquier aficionado a las artes marciales no conozca a Jacinto Mordillo Morante (Barcelona, 1969). Simplemente Chinto Malas noticias Mordillo –aunque ahora él se define a sí mismo "más como un samurái"–, elegido por unanimidad como el mejor artista marcial de la historia de España.

No en vano, basta con echar una ojeada a su impresionante currículum: más de 30 títulos entre nacionales, europeos y mundiales en las disciplinas más duras, como karate kyokushinkai, full contact, kick boxing o muay thai, siendo el único artista marcial de nuestro país que ha peleado durante cuatro décadas distintas (1980, 1990, 2000 y 2010). Tiene a sus espaldas más de 200 combates, 119 de ellos como profesional: lleva peleando desde 1985 y la última vez que se subió a un ring fue en noviembre de 2016, ya con 47 años, ganando a Freddy El Gigante González en una pelea de artes marciales mixtas (MMA) disputada en Valencia.

Y, además de todo ello, también presume de ser amigo personal de Jean-Claude van Damme, uno de los actores de artes marciales más famosos de la historia del cine junto a Bruce Lee, Chuck Norris, Steven Seagal, Jackie Chan...

Chinto Mordillo, en su juventud junto al actor Jean-Claude van Damme. | Chinto Mordillo

Chinto lleva ya años alejado de la competición y "dedicado en cuerpo y alma a la promoción y difusión" de las MMA, regentando el gimnasio Meguro Gym y llevando en su equipo de España Imperial a luchadores de la talla de Enoc Solves, Felipe El Negro o Zenja Krantic. Pero las "malas noticias" continúan dentro del cuadrilátero con su esposa, Karla Benítez, y su hija Cynthia, a las que Chinto también representa.

Ahora está todo parado por culpa del coronavirus y la "nefasta" gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, como el propio Chinto Mordillo denuncia, pero él confía en poder volver a la normalidad más pronto que tarde. Y así lo expresa en una distendida charla con Libertad Digital donde también repasa su dilatada a la par que exitosa carrera.

Entrevista a Chinto Mordillo

-¿Cómo está afectando el coronavirus al negocio de las artes marciales mixtas?

- ¡Ya te puedes imaginar! Mi equipo de España Imperial, que ha estado llevando 500 peleadores por todo el mundo durante años, ha tenido que cancelar eventos en Asia, Europa, en Rusia… esto del coronavirus ya empezó en enero a nivel mundial y en marzo nos ha tocado en España. Nos hemos quedado a dos velas en los gimnasios, las escuelas y los diferentes dojos. ¡Toda la vida estudiando artes marciales, dedicándome en cuerpo y alma 26 horas al día para que luego pase esto! No podemos entrenar, pero lo más importante es la salud de la gente y ya estamos viendo cómo este virus está matando a miles de personas en todo el mundo. Nos ha afectado muchísimo tanto en la salud como en lo moral y lo económico, pero vamos a salir de ésta. Seguro. Y más nosotros, que somos artistas marciales. Yo soy un luchador, un guerrero, un samurái... Siempre he sido Chinto Malas noticias Mordillo, pero ahora me considero más un samurái. Intento tener mi carácter inquebrantable, pero también transmitir mis valores, que son los de la educación, el respeto, la ética, la benevolencia, la honradez, la lealtad, la veracidad… Si sigues el código de vida de las artes marciales, llegarás al final de tus días con una vida súper placentera.

- ¿Qué te está pareciendo la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez con el coronavirus?

- Nefasta. Pero no lo digo yo solo: ‘Venga, vamos a salir todos a las ocho a aplaudir al balcón porque somos campeones del mundo de coronavirus’. ¿Cómo puede ser esto, por favor? ¿Cómo podemos tener tantos muertos? Lo han hecho muy mal desde el primer momento: no saben por dónde tirar. Pero ya no sólo improvisan, sino que además mienten, manipulan, intentan callar a los medios de comunicación… A mí ya me han llamado la atención varias veces en las redes sociales durante las últimas semanas por criticar al Gobierno. ¡Que ya no estamos en la Rusia del siglo XX, por favor! Pero no lo digo yo solo, sino millones de españoles, muchos de los cuales votaron al PSOE y se están arrepintiendo. En las últimas elecciones hubo dos partidos que claramente perdieron como son Ciudadanos y Podemos. Pero mientras Albert Rivera dimitió, ¿cómo puede ser que Pablo Iglesias esté en el Gobierno y mandando más que el propio Pedro Sánchez?

- ¿Cuándo crees que podremos salir de ésta? Y cuando lo hagamos, ¿en qué condiciones?

- Te puedo adelantar que ya estoy cerrando combates en Corea, China, Rusia, Bielorrusia y Holanda para agosto y septiembre, y en Bélgica y Alemania para octubre. Otra cosa es en España con este gobierno o, mejor dicho, desgobierno. A cómo se hace, pero puede ser que haya eventos que se hagan por PPV, por internet… En China se ha disputado el Wu Lin Feng, que se graba en un estudio de televisión sin público y se emite días después, no lo hacen en directo. Habremos ido como unas 30 veces. Pero es lo que tiene un evento de la televisión china, que lo ven tranquilamente 200 millones de personas en el mundo porque, además de China, también se emite en los países de la antigua URSS, Japón, Corea y las islas de Oceanía. Hay que reinventarse. También te digo que mucha gente me envidia porque soy el único español que vive de las MMA de competición. Lo llevo haciendo 20 años. Les dicen a los peleadores: ‘No vayas con Chinto, que te van a pegar’. Pero también se dice: ‘No Chinto, no fight’. Y es verdad: si no pasan por mí, no van a encontrar buenos combates.

- Y en España, ¿crees que las distintas administraciones ayudan a este deporte o, por el contrario, lo dejan de la mano de Dios?

- A nivel local te puedo decir que en Madrid el gobierno anterior de (Manuela) Carmena tuvimos muchísimos problemas para organizar eventos. Tú puedes organizar una fiesta de homosexuales con tíos desnudos y chicos besándose, que ojo no digo que esté mal porque toleramos a todo el mundo, pero sin embargo cuesta horrores montar un evento de boxeo o artes marciales porque todo lo sea o suene un poco macho no le interesa a la izquierda. Ya sabes que el PSOE fue el que prohibió el boxeo en la televisión. No es como en otras ciudades, donde resulta más fácil, o sobre todo en Canarias, donde tienes ayudas del Cabildo.

- El año pasado hicisteis la Liga Marca de MMA en Madrid. ¿Qué tal os fue?

- Sí, en el Teatro Gran Maestre pero fue un fiasco porque el público no respondió y porque España todavía no está preparada para hacer una liga con ocho peleadores en cada peso, aunque también te digo que el Hombres de Honor 103 en Guadalajara fue un éxito total con cerca de 800 espectadores en el Palacio Multiusos en Aguasvivas. Pero aquí no hay peleadores como en otros países. España se está convirtiendo en un país de mariquitas, no hay peleadores que quieran arriesgarse y competir fuera. España Imperial se nutre de muchos peleadores latinos: venezolanos, argentinos, mexicanos… pero, ¿españoles que de verdad quieran pelear en el extranjero?

Chinto Mordillo, dedicado en cuerpo y alma a la promoción de las artes marciales mixtas. | Chinto Mordillo

- Me parece demoledora esa frase de "España se está convirtiendo en un país de mariquitas"...

- Tengo mucho que decir sobre eso. Pero no sólo en nuestro sector, sino en toda la sociedad en general. Desde pequeños en España nos enseñan que el himno no existe, que la bandera y la religión no valen… ¡parece que aquí todo es cachondeo! La juventud española lo tiene todo fácil y poco a poco el país se ha ido convirtiendo en la ruina que es ahora, económica y moral. Mi mujer es venezolana y la gente en Venezuela me dice: ‘¿Después de todo lo que ha pasado aquí, no sois capaces de abrir los ojos en España?’ La gente tiene que trabajar, esforzarse, estudiar… tiene que luchar por sus sueños, por su familia, por su nación, con esfuerzo y con trabajo. Pero no. Por eso digo que España se está convirtiendo en un país de mariquitas. Los nietos de la Transición son mariquitas, así te lo digo. ¿Y qué ocurre con las artes marciales? Son duras, hay que entrenar, esforzarse, correr, hacer dieta, sudar, hay que sangrar… y cuesta mucho. Cada vez cuesta más encontrar peleadores. Luego dicen que si el Ejército está lleno de sudamericanos. Claro, como los españoles no quieren trabajar…

- ¿Cuántos luchadores tienes en España Imperial?

- Unos cien. Ahora estamos con Hombres de Honor Nueva Generación, con muchos peleadores nuevos y haciendo un trabajo importante en las MMA a todos los niveles. Las MMA son un deporte libre e independiente en todas las partes del mundo y queremos que aquí en España también se nos reconozca como tal. En las artes marciales, que no tienen nada que ver con muchos deportes de combate que son barriobajeros y cogen a delincuentes, intentamos transmitir valores como la ética, el respeto, la educación, el agradecimiento…

- ¿Quiénes son tus peleadores más destacados? ¿Alguno ha podido pelear en la UFC?

- Enoc Solves, Kenny Garner, Felipe El Negro, Zenja Krantic y por supuesto Karla. He tenido contactos con la UFC pero todavía no hemos podido llevar a ningún peleador español. ¿Por qué? Porque España somos Seat, que todavía no nos enteramos, no somos Lamborghini, Porsche o Ferrari. A muchos les doy la oportunidad de que peleen fuera, pero tengo a mucha gente en distintos sitios y lo que yo no puedo hacer es entrenar a un tío en Gran Canaria, otro en Valladolid, otro en Valencia… No estamos en la UFC, que es la más conocida, pero también te digo que la mejor liga del mundo de MMA es la M-1 Global rusa. UFC son los yanquis, que tienen el mayor marketing del mundo, pero la de más calidad es la rusa. Ya se vio con la aplastante victoria de Khabib Nurmagomedov ante McGregor. He llevado a mis peleadores a todos los eventos del mundo menos a la UFC. Trabajamos mucho con los rusos, que no tienen nada que ver con el comunismo. En Rusia y en otros países que han sido comunistas no puedes hablar de comunismo o socialismo porque acabas escaldado, están quemadísimos.

- Cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? ¿Dónde pasaste tu infancia y tu juventud?

- Yo nací en la Barceloneta, pero mi juventud estuvo entre Santa Coloma y San Andrés, en Barcelona. Aquella época vivíamos más en la calle y sobre todo lo que había eran unas ganas de prosperar que ahora se han perdido. Estuve cinco años en el Ejército, en las Fuerzas Especiales, y ahora tengo muchos alumnos que son militares y me dicen: ‘Chinto, ahora ya no se hacen flexiones’. ¿Cómo que no? ¡Cuánta falta haría el servicio militar porque desde que se quitó esto ha cambiado mucho! ¡Cuánta razón tenían nuestros abuelos cuando decían que la mili te hace un hombre! Y ahora a nuestros abuelos los tienen ahí olvidados, dejando que se mueran.

- Si eres amante de las artes marciales tienes que conocer sí o sí a Chinto Mordillo…

- Soy el único español que ha peleado en todos los continentes en cuatro décadas distintas: 1980, 1990, 2000 y 2010, con tres combates en esta pasada década, aunque el cuerpo ya no me aguanta. Yo antes era un Ferrari, pero estoy muy castigado…

- Pero las ‘malas noticias’ siguen en el ring con Karla y Cynthia, ¿verdad?

- Pus sí. Cynthia es muy buena, pero no se quiere dedicar a esto porque quiere estudiar y trabajar. Y de Karla… ¡qué te voy a decir de Karla! Es la única luchadora del mundo que ha peleado contra cuatro campeonas de la UFC. Aquí las chicas en España no quieren pelear. Karla ha perdido combates, sí, pero con quién y dónde. Es como el Madrid, que ha perdido una final de Champions contra el Bayern: no es lo mismo decir que eres el Salamanca y has ganado al Cacereño. Karla tiene contrato con Bellator, ha sido dos veces campeona del mundo y de Europa de muay thai y es una de las mejores peleadoras del panorama europeo con diferencia. Ahora tengo también a Zenja Krantic, que es una fenómena. Después de pelear durante tantos años, quiero promocionar y difundir las MMA. Soy una persona humilde, pero en el mundo de las artes marciales lo conozco todo y he pasado por todas las fases: alumno, peleador, entrenador, mánager, promotor y difusor. Ahora lo que intento es conseguir que haya una federación española de MMA, que es un deporte que tiene cada vez más fuerza en nuestro país. Las MMA no pueden ser el hermano pequeño de otro deporte, sino un deporte independiente.

- Muchos futbolistas se hacen luego entrenadores, representantes… se puede decir que tu caso en las artes marciales es parecido, ¿verdad?

- Yo soy un guerrero, no sabría hacer otra cosa. Dedicado en cuerpo y alma a las artes marciales. Como decía Bruce Lee, la única manera de ver que el combate es efectivo es el combate real y el vale tudo (especie de precursora de las MMA al tratarse de una modalidad de combate, originaria de Brasil, donde los luchadores pueden usar cualquier técnica proveniente de las artes marciales o de los diferentes deportes de contacto) es un combate real. Yo empecé con el kyokushinkai, luego el judo, el taekwondo, kickboxing, muay thai… he sido el segundo español que estuvo haciendo jiu jitsu en casa de Hélio Gracie. He competido en todas las disciplinas, hasta en MMA, que son el deporte de mayor crecimiento en todo el mundo. Hay muchas empresas que se dedican exclusivamente a la promoción de este deporte, pero también hay mucho intruso, mucho vividor que va de emprendedor, montando una tienda de camisetas o empresas de seguridad, que se pone a montar eventos. ¡Esos no tiene nada que ver con las artes marciales!

Chinto Mordillo, posando con un cinturón de campeón. | Chinto Mordillo

- ¿Cuál fue tu última pelea?

- El MIX Fight, a finales de 2016, ganando por KO a Freddy El Gigante González en Valencia. He intentado hacer algún combate más en España, pero me cuesta mucho por varios motivos: soy perro viejo y la gente me respeta y, además, con el peso que estoy y las lesiones que he tenido. Eso sí, también te digo que en una pelea real en la calle, ya pueden echarse a correr. No es lo mismo las artes marciales de competición que una pelea a muerte en la vida real.

Las artes marciales mixtas son un deporte independiente y trabajo para que se le reconozca como tal. ¿Por qué tenemos que trabajar con las federaciones de luchas olímpicas?

- Y ahora, aparte de la promoción de tus luchadores, tratando de lograr ese reconocimiento para las MMA, ¿verdad?

- Nosotros tenemos la Asociación Española de Artes Marciales Mixtas (AEMMA), pero no una federación oficial, e intentamos a través de GAMMA (Asociación Global de Artes Marciales Mixtas, por sus siglas en inglés) que las MMA sean reconocidas por el Comité Olímpico Internacional. ¿Por qué tenemos que trabajar con las federaciones de luchas olímpicas? ¿Qué es eso de lucha MMA? Esto son las MMA, un deporte que tiene que ser totalmente independiente. Lo que pasa es que lo tienen secuestrado. Es como si el tenis de mesa pasara a depender de la Federación de Tenis. ¡No, señores, esto no es así!