El coronavirus se combate de muchas formas. También a dos ruedas. La startup My Bike, especializada en la reparación, montaje y distribución móvil de bicicletas, cree que esta forma de transporte será fundamental en la desescalada. Un vehículo fundamental en la lucha contra esta pandemia que está causando miles de muertos en todo el mundo.

"Siguiendo las voces de los expertos de las Administraciones, la bicicleta tendrá un papel fundamental en el transporte de la nueva normalidad. Con ella se evitan aglomeraciones y los problemas de tráfico derivados del aumento del uso del vehículo privado. Es una fórmula eficaz, barata y ecológica", explica André Jaramillo, CEO de My Bike, en declaraciones a Libertad Digital.

Jaramillo está convencido de que "el uso de la bicicleta se disparará en primavera y verano". "Nosotros ayudaremos y estaremos al lado de aquellos que apuesten por su uso. No sólo con la reparación, sino también con el montaje para aquellos que hayan adquirido una y no sepan cómo hacerlo", explica el director ejecutivo de My Bike.

Patinetes eléctricos en Ifema

My Bike está poniendo en marcha iniciativas para ayudar a los que más necesitan de su apoyo. El personal del recién clausurado hospital de emergencia de Ifema, en Madrid, ha sido uno de sus principales beneficiarios.

En este espacio proporcionaron, junto a la marca de patinetes Zeeclo, equipamiento de movilidad eléctrica para que los especialistas que han trabajado en este recinto pudieran desplazarse fácilmente entre pabellones. "Las distancias eran enormes, pero gracias a My Bike y estos patinetes, los días se han hecho más llevaderos", cuentan trabajadores del pabellón 9.

"Es una propuesta gratuita y desinteresada, claro. Nos lo tomamos como una pequeña ayuda, un grano de arena con el que hemos querido impulsar el trabajo de todos los héroes que están combatiendo la covid-19. Además de agradecerles su esfuerzo, hemos intentado ponérselo más fácil", relata André Jaramillo.



Talleres móviles para reparar bicis sin moverte de casa

My Bike reforzará en los próximos días su servicio de talleres de reparación móvil de bicicletas para apoyar las medidas del Gobierno enfocadas a la desescalada y mejora en el transporte individual.

"En My Bike contamos con talleres móviles instalados en nuestras furgonetas especializadas que se desplazan hasta las casas de los clientes para que, en apenas un par de horas, arreglemos sus bicis y se la devolvamos en el mejor estado. El cliente nos entrega la bici, la reparamos dentro de la furgoneta y se la devolvemos en cuestión de horas. Todo sin moverse de casa gracias a nuestra aplicación", concluyó André Jaramillo.