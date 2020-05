Kilian Jornet es un súper hombre, alguien que debería tener más reconocimiento del que tiene en España. Seguro que hay muchos que no sepan quién es y es el número uno del mundo, alguien a quien le cuesta encontrar retos pasados los treinta años de edad. ¿Qué hace? Pues correr, pero correr por las montañas. Cuando era joven y sufrió una lesión importante, escribió una lista de todas las carreras y montañas que aspiraba subir. Hace tres años tachó la última, el Everest. Lo subió solo, sin oxígeno (como siempre hace) y de una tirada. La cosa no se queda ahí. Kilian subió los 8.848 metros dos veces en una semana.

Cartel del documental

Este documental es el colofón de su proyecto personal, Summits of my life (La cúspide de mi vida). Durante cinco años estuvo subiendo los picos más espectaculares del mundo: Mont Blanc, Matterhonr, Denali, Aconcaua, Kilimanjaro, Ebrus o El Cervino, una montaña que es un pico que sube y baja en tres horas. En casi todas Kilian logra las mejores marcas y es que él, a diferencia de los escaladores tradicionales, busca mejorar el crono, un estilo que le ha llevado a no ganarse el agrado de compañeros de montaña. Desde luego es un acierto que en el documental cuenten con la presencia de Reinhold Messner, alpinista italiano, una leyenda. Fue la primera persona del mundo en escalar las 14 cumbres de más de 8.000 metros sin oxígeno. El primero en hacerlo así en el Everest. Reinhold habla hasta con desprecio de Kilian al que no le considera un escalador.

En Path to Everest veremos la preparación de Kilian, conoceremos a sus mentores, a su mujer con la que vive en Noruega, nos adentraremos en la cabeza del protagonista y, por supuesto, subiremos a la cima del mundo dos veces. Solo hay que fijarse en las reacciones del resto de alpinistas a los que va pasando para comprobar el alcance de su gesta. "Es un mono", le define un sherpa que ha conquistado el Everet en once ocasiones. Kilian lo sube dos veces en seis días pese al mal clima o de una diarrea.

Kilian Jornet es una máquina. Un ultrarunner que tiene el mejor currículum en trail running y montañismo. Ahora no solo es el hombre que más rápido ha subido el Everest, sino el único que lo ha subido dos veces en una semana.

Como puntos positivos están, además de todo lo citado, que no hay doblajes, las cámaras ultra modernas que nos permiten ascender junto a Kilian o las animaciones que te van explicando la historia de los ascensos al Everest desde los primeros años del siglo XX. En contra, que en algunos tramos falta ritmo, una buena música que le acompañe o un guión acorde a la gesta.

