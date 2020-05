Soy fan absoluto de Tom Cruise en su primera época como actor. Actores buenos hay muchos. Que sean además guapos, también. Que sean buenos, guapos y un icono, ya no tantos. Tom lo fue durante los ochenta y noventa. Y sí, pese a su extrovertida o polémica vida, es un excelente actor. Solo hay que repasar su carrera para encontrar decenas de buenas interpretaciones. Como digo, sobre todo en sus primeros veinte años en Hollywood.

Hay pocas personas que tengan su presencia. ¿Recuerdan su primera escena en "Días de trueno? Llega desde lejos, en moto, con gafas de sol, su pelo largo y el abrigo. Es bajarse de la moto y ya se ha comido la pantalla y al resto de personas, que no van a poder hacerle sombra. Esta película, con otro actor, no habría valido un pimiento pero están Tom Cruise y Robert Duvall. Es imposible no dejarte llevar por esta pareja. La química que tienen desde la primera escena es bestial.

"Dias de trueno" tiene un problema y es que se rodó un par de años más tarde que "Top Gun" y ambas son parecidas. Está Tom Cruise y el gran Tony Scott, que es el director de ambas cintas. En una vemos aviones militares y en la que recomiendo hoy, coches de la Nascar. Al ser la segunda cronológicamente, ya no posee ese extra de novedad pero sin duda, esa película que cumple con un requisito esencial: entretiene y mucho. Lo hace con ese estilo único de los noventa. La épica, emoción y la peligrosidad de las carreras se plasman con elegancia y están aderezadas por una banda sonora excelente, de Hans Zimmer.

Vale que los coches de Nascar no son populares en España pero no importa nada a la hora de ver esta película porque es un deporte totalmente simple. Tom Cruise da vida a Cole Trickle, un joven temerario que busca la gloria y la fama. Robert Duvall es Harry, su mano derecha durante las carreras y sí, aparece una jovencísima Nicole Kidman. Esta película pasó a la historia por ser el escenario en donde Tom y Nicole se conocieron e iniciaron una de las relaciones más populares de Hollywood en los últimos 40 años. Otro dato curioso es que Tom Cruise ya tenía tanta fuerza en el cine que en "Días de trueno" es productor y coguionista.