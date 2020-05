El CTE es la encefalopatía traumática crónica y sus síntomas son una mezcla de demencia y Alzheimer prematuro. Afecta al estado de ánimo, a las emociones y a algunas funciones motrices. Sus consecuencias pueden ser definitivas ya que la persona que lo padece sufre tanto, que puede acabar suicidándose. El CTE es una enfermedad reciente y que afecta a personas que han recibido muchos y duros golpes en la cabeza, algo que es el pan de cada día para los jugadores de la NFL.

Mike Webster

En 2002, uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte, Mike Webster, falleció de un infarto cardiaco. Esa fue la causa oficial de su muerte pero su caso llegó a manos del Dr. Bennet Omalu, un neuropatólogo forense de origen nigeriano que iba a descubrir una verdad oculta y que haría tambalear el deporte más popular de Estados Unidos.

Mike Webster no fue el único jugador que sufrió, años más tarde de su retirada, las consecuencias de una vida de golpes en la cabeza. Dave Duerson y Junior Seau fueron otros. Las investigaciones del doctor comenzaron a cobrar más fuerza y con ello, la ira de muchas organizaciones poderosas. El Dr. Bennet (WIll Smith) pretendía encontrar respuestas y ayudar, pero en realidad también estaba desafiando un deporte que mueve miles de millones, produce miles de empleos y tiene 20 millones de aficionados en Estados Unidos.

Will Smith

Fue tapado, apartado, perseguido y cuestionado como persona y como médico. Años más tarde, en el 2011, unos 5000 jugadores demandaron a la NFL por haberles ocultado esta información médica. La liga tuvo que llegar a un acuerdo económico y admitió las investigaciones del Dr. Bennet. Un hecho que fue un antes y un después en este deporte porque ahora sí se cuida y mucho la salud de los jugadores. Si no pasan pruebas médicas muy rigurosas, no se les vuelve a mandar al campo como pasaba antes, ahora se les impide volver a jugar. La NFL admitió que el 28% de los jugadores padecería deterioro cognitivo y ETC. "La verdad duele" no es una película perfecta, ni mucho menos, pero sí es interesante".