Lance Armstrong: "La primera vez que me dopé diría que fue con 21 años'' "¿Si tuve cáncer por doparme? No puedo decir que no", confiesa el texano en un documental de la ESPN que se estrenará el próximo domingo.

Libertad Digital 2020-05-18

El exciclista estadounidense Lance Armstrong, que perdió sus siete victorias en el Tour de Francia al ser sancionado de por vida por dopaje, explicará su "verdad" de lo sucedido en un documental que se estrenará este domingo 24 de mayo. "No voy a mentir. Voy a decir toda mi verdad", aseguró Armstrong en un avance del documental, que forma parte de la serie 30 por 30 de la cadena ESPN. El documental narrará "el ascenso y la desgracia" del ciclista de Texas (Estados Unidos), que fue un héroe para mucho al ser el gran dominador del ciclismo durante casi una década, y pasó a ser villano tras confirmarse su dopaje. Ya se han adelantado algunas confesiones "No quiero que sirva de excusa, pero todo el mundo lo hacía y yo hubiese ganado igualmente estando limpio", asegura Armstrong para añadir que "la primera vez que tomé la hormona del crecimiento fue en 1996. La primera vez que me dopé diría que fue con 21 años, en mi primera temporada como profesional ya tomaba cortisona. El EPO era otro nivel". Aunque considera que su equipo del US Postal tenía un nivel espectacular: "Éramos los mejores trabajando, teníamos las mejores estrategias, el mejor equipamiento y la mejor tecnología". Su excompañero de equipo George Hincapie asegura en el documental que le aconsejó a Armstrong que confesara. "Le dije a Lance que saliera y lo dijera, esto es real ahora", apuntó el estadounidense. También da su opinión el exdirector de la federación ciclista de Estados Unidos, Derek Bouchard-Hall. "Todos los elogios que le dimos fueron todos bien merecidos. Ganar siete Tours de Francia no es fácil. Eso es extremadamente difícil de hacer", opinó. Compartir

