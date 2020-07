Entreno chulo y muy concentrado con 6 subidas a La Morcuera d: Everesting ??? • A good training and very concentrated, with six climbs to La Morcuera. Ps: Everesting ??? #pasion #aprovechandolamana abikes a>

A post shared by Alberto Contador (@acontadoroficial) on Jul 3, 2020 at 2:51am PDT