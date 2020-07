¿Es seguro ir a los gimnasios durante la pandemia? Es la pregunta que durante estas semanas ronda las cabezas de millones de personas, muchas temerosas —entre ellas quien estas líneas escribe, ha de confesar— de regresar a sus centros deportivos favoritos, con la idea de que el contagio es más fácil al realizar una actividad física y respirar con intensidad.

El mundo se ha paralizado y las empresas se enfrentan a un nuevo escenario sin precedentes, buscando la manera de adaptarse a las nuevas circunstancias. Entre ellas las del sector del fitness y el bienestar, obviamente. Pero, como San Francisco de Asís escribió en sus oraciones, "donde hay oscuridad, ponga yo luz".

En estos tiempos tan duros como los del coronavirus, Gympass ha sabido ver una oportunidad donde todo parece ir a la deriva. Esta plataforma, líder mundial en el sector del corporate wellness o bienestar corporativo —un concepto que busca fomentar la adquisición de hábitos de vida saludable para los empleados de las empresas, a través de valores como el deporte, la salud física y mental o la nutrición, por ejemplo—, ha sabido reinventarse y comienza a ofrecer servicios alternativos.

"¿Qué hacemos, nos quedamos quietos y dejamos que la ola de la pandemia pase por encima de nosotros o, por el contrario, nos reinventamos? Hemos decidido esto último, reinventarnos", relata Federico de Vicente, que desde abril de 2019 ejerce como director ejecutivo (CEO) de Gympass Iberia —tras haber desempeñado previamente el cargo de vicepresidente—, en una entrevista a Libertad Digital. Para ello, su empresa ha lanzado varios productos digitales: entre ellos uno donde los usuarios de Gympass pueden recibir clases de manera virtual —"los monitores acuden al gimnasio físico, que está cerrado, para que puedan seguir teniendo interacción con los usuarios en un modelo online", explica—, así como 80 aplicaciones "de todo tipo de bienestar", desde fitness hasta financial wellbeing (sensación de seguridad financiera), pasando por la salud mental o la nutrición. "Es muy divertido porque, por ejemplo, tú aquí desde España puedes acceder a aplicaciones específicas de Estados Unidos, Brasil, Alemania, Argentina... que son absolutamente maravillosas", apunta.

Federico de Vicente, CEO de Gympass Iberia. | GD

La salud, principal prioridad en tiempos de pandemia

De Vicente, que cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de proyectos y la puesta en marcha de estrategias y políticas de recursos humanos, recibe a este redactor en su despacho del centro de Madrid para relatar cómo ha afectado la covid-19 a los gimnasios y, en su caso específico, al mundo del corporate wellness. Café mediante, ambos mantienen una distendida charla sobre cómo será la recuperación de los distintos centros deportivos, de la adaptación a estos tiempos de crisis y de cómo la salud ha pasado a ser la gran prioridad de la sociedad.

"¡El concepto salud es tan importante hoy en día! Los directores de recursos humanos tienen como primer o segundo punto de sus agendas la salud de los empleados, así como programas de deporte, actividad física o planes que les hagan sentirse más sanos y más saludables. Se ha demostrado que la gente que está más sana está menos afectada por el coronavirus y nosotros lo que queremos es que los empleados de nuestros clientes vayan más al gimnasio y hagan más deporte. Durante la pandemia, los directores de recursos humanos me han preguntado: '¿Qué más cosas podemos hacer para que nuestros empleados hagan deporte?'", cuenta el CEO de Gympass Iberia a este periódico.

Gympass, líder en 'corporate wellness'

Su empresa es líder de corporate wellness a nivel mundial. Fundada en 2012 y con sede en Nueva York, Gympass está presente en 15 países y cuenta con cerca de 1.200 empleados en todo el mundo, unos 60 de ellos en España. Su modelo de negocio es el B2B (business-to-business), comercializando sus productos o servicios a otras empresas, mediante el contacto con los directores de recursos humanos de las compañías, nunca con un particular.

Las perspectivas son buenas. El camino es lento pero seguro. Y con los gimnasios físicos recorremos juntos ese camino"

En concreto, Gympass trabaja en España con unos 2.000 gimnasios de los cerca de 7.500 que hay en total en nuestro país y a nivel mundial está presentes en 55.000 instalaciones deportivas. Entre sus clientes se encuentran "empresas importantísimas que cotizan en el Ibex-35" —según ha explicado Federico de Vicente a este periódico sin poder dar más detalles por la política de privacidad—, cuyos empleados pueden acceder a la oferta de la corporate wellness "con un sistema muy sencillo" mediante el pago de una cuota mensual. Una startup que, pese a la pandemia, mantiene grandes perspectivas de negocio. "Las perspectivas son buenas, con optimismo. El camino es lento pero seguro. Y con los gimnasios físicos recorremos juntos ese camino", apunta el CEO de Gympass Iberia, muy consciente de que el fitness es uno de los sectores más castigados por la covid-19.

El gimnasio, un lugar "cien por cien seguro"

Pese al lógico temor de gran parte de la sociedad, la realidad es que "no existe una mayor amenaza de propagación de la covid-19 en las instalaciones deportivas" cuando se lleva a cabo un entrenamiento intensivo, según quedó demostrado en un estudio reciente realizado por la Universidad de Oslo y coordinado por el profesor Michael Bretthauer,

En la investigación, en la que se examinó a 3.764 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años, que accedieron durante tres semanas a distintos gimnasios de Noruega (SATS, Sjølyst, CC Vest, STOLT Stovner, Rommen, y EVO Bryn), cuyas instalaciones se abrieron exclusivamente para dicho estudio. Entre las medidas destacaban los dos metros de seguridad, una higiene de manos y productos desinfectantes para limpiar los equipos utilizados. A su vez, de esas 3.764 personas, a los test PCR de SARS-CoV-2 fueron sometidas 3.016, de las cuales sólo una dio positivo: no hubo ingresos en el hospital, ni visitas al ambulatorio, y los 91 empleados que trabajaron durante la prueba dieron todos negativo.

En la misma línea que este estudio se expresa un Federico de Vicente que, pese a ser consciente de la inseguridad existente a la hora de acudir al gimnasio —"en estas primeras semanas de reapertura tras el estado de alarma estamos en un 30 por ciento de los usuarios que teníamos en febrero", reconoce—, también hace un llamamiento para la esperanza. "La recuperación va a ser lenta para segura. No tengo ninguna duda de que la gente va a volver a los gimnasios. Tardará un poquito más hasta que encuentre su espacio y su zona de confort, pero va a volver porque a la gente el gusta ir al gimnasio para hacer deporte. El gimnasio es un lugar cien por cien seguro", espeta.

Federico de Vicente, durante la charla con Libertad Digital. | A3W

Sentido de la responsabilidad en la limpieza y desinfección

De Vicente compara el gimnasio como otras actividades de ocio como, por ejemplo, ir a un restaurante o viajar. "Yo te hago una pregunta: ¿tú estás saliendo a cenar a restaurantes? Seguro que sí. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo que hay que hacer es seguir unos patrones perfectamente establecidos de cómo desinfectar las máquinas o los aparatos que se utilizan después de cada clase. Igual que en un restaurante limpian la mesa cuando tú te levantas, en un gimnasio es lo mismo: limpian todas las máquinas. Pero más que el gimnasio, es el usuario quien debe limpiar la máquina por responsabilidad hacia la siguiente persona que va a utilizarla. Y con esa responsabilidad a la hora de limpiar y desinfectar, tanto de los usuarios como de los club managers, se consigue que los gimnasios sean un entorno seguro", afirma.

La limpieza empieza por el propio usuario, que quieren ver a otros usuarios haciendo la limpieza y la desinfección correctas

En este sentido, el director ejecutivo de Gympass Iberia hace hincapié en la "conciencia social" de los usuarios, que quieren que otros usuarios vayan a los gimnasios", por lo que considera que en este sentido "no hace falta fichar a más gente". "La limpieza empieza por el propio usuario y sigue con el club manager. Los usuarios quieren ver al club manager haciendo la limpieza correcta, pero también quieren ver a oros usuarios haciendo las desinfecciones", dice.

El uso de las mascarillas

Al igual que con las máquinas, lo mismo ocurre con otro tipo de instalaciones dentro de estos centros, lugares comunes como las taquillas o las duchas. Y, en este sentido, De Vicente destaca la seguridad higiénica existente en estos puntos: "Siempre hay empleados limpiando esas zonas, que son donde se pueden juntar más usuarios. Sin embargo, los propios usuarios guardan la distancia de seguridad y usan mascarilla en las zonas donde no se puede guardar esa distancia. Ellos mismos son los responsables de salvaguardar esos protocolos que están perfectamente establecidos".

Puede que al final tengamos que hacer deporte con mascarilla. No hay que descartar nada porque la normativa cambia diariamente

¿Dónde hay que llevar exactamente la mascarilla dentro de los gimnasios?, le pregunta Libertad Digital al responsable de Gympass Iberia. "Hay que llevarla dentro de todo el recinto siempre y cuando haya zonas donde no se pueda cumplir la distancia de seguridad. Una vez que cumplas la distancia de seguridad, te puedes quitar la mascarilla. Dicho esto, la normativa esta cambiando cada día. Hay comunidades autónomas donde antes no era obligatorio y ahora sí. ¿Puede que llegue a los gimnasios? Puede, y que incluso al final tengas que hacer deporte en las máquinas con la mascarilla. No hay que descartar nada porque la normativa cambia diariamente. Yo, por ejemplo, utilizo la mascarilla cuando salgo a correr y en el gimnasio cuando no puedo conservar la distancia de seguridad", desvela.

De Vicente, que prefiere hablar de "recuperación" antes que de "caída" en el número de usuarios, no duda en elogiar la labor de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) —la patronal que aglutina a los propietarios de centros deportivos y gimnasios en España—, con su presidente, Adolfo Ruiz, y el gerente, Alberto García Chapuli, al frente. "La FNEID ha hecho un trabajazo con el Gobierno y las comunidades autónomas para poder abrir los gimnasios de forma segura. Y me consta, por las videoconferencias que he mantenido con distintos empresarios y la CEOE, que lo han dado todo para establecer el protocolo que se tiene que llevar a cabo", destaca.

Federico de Vicente posa ante las cámaras de Libertad Digital. | GD

La vacuna como 'driver'

Como en el resto de sectores, la vacuna contra la covid-19 será el punto de inflexión que marque la recuperación en el sector del fitness. "Va a ser el driver que va a marcar cuándo podremos estar al cien por cien. El otro día leí un estudio muy interesante que hacía la FNEID, según el cual a lo largo de los próximos 12 meses se van a perder un 30 -40 por ciento de los ingresos en el sector del fitness. Y también que se va a tardar en torno a 12 meses en que llegue esa recuperación, pero insisto en que todo va a estar marcado por la vacuna", asegura un De Vicente que también pide "paciencia" con su llegada. "Nos vamos a encontrar con un año un poco más complicado en el que tendremos que ir adaptándonos. En el sector del fitness pasa exactamente lo mismo. Hay que ir mes a mes ajustando los modelos de negocio. Por ejemplo, hay gimnasios que han hecho inversiones impresionantes aislando las máquinas con mamparas para así no tener que usar mascarillas", señala.

Hay que hacer deporte, pero también optimizar la alimentación, la salud, el sueño... que la gente se active físicamente

Por último, Federico de Vicente comparte una serie de consejos para llevar una vida saludable. "Hay que cuidarse mucho más de lo que nos cuidábamos antes. Hay que hacer deporte, pero también optimizar la alimentación, la salud, el sueño... que la gente se active físicamente. Y con deporte no me refiero sólo a ir al gimnasio, sino también salir a andar media hora o hacer un curso de sevillanas, por ejemplo", dice el CEO de Gympass Iberia, que también pide a la gente que "respete las directrices del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas" tras la gran labor de la FNEID para, en su caso, establecer un protocolo de vuelta a los gimnasios.